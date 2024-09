Gwiazdor odpowiedział. Koemanowi pójdzie w pięty. "Jak możesz?"

Reprezentacja Holandii rozpoczęła bardzo udaną kampanię na Euro 2024 od wygranej 2:1 z Polską. Po zakończeniu turnieju w kadrze doszło do jednej bardzo głośnej zmiany, niekoniecznie spowodowanej sprawami czysto sportowymi.

Selekcjoner Ronald Koeman bardzo impulsywnie zareagował na wieść, że Steven Bergwijn przechodzi z Ajaxu Amsterdam do Al-Ittihad. - Jedzie do Arabii Saudyjskiej w wieku 26 lat. Oczywiście, że nie ma to nic wspólnego ze sportową ambicją. Jego rozdział w reprezentacji Holandii jest już zamknięty. Nie rozmawiał o tym ze mną, ale prawdopodobnie wie, co bym mu powiedział - pieklił się szkoleniowiec.

Steven Bergwijn odpowiada Ronaldowi Koemanowi. "Jestem rozczarowany"

Piłkarz odpowiedział Koemanowi na łamach holenderskiego dziennika "De Telegraaf". - Gdyby był zaangażowanym trenerem reprezentacji, najpierw zadzwoniłby do mnie. Wtedy mógłby usłyszeć moją wersję historii. Musiałem to usłyszeć w telewizji. Jak możesz mówić takie rzeczy, nie rozmawiając ze mną? Przeżyliśmy wspaniałe chwile, ale jestem nim rozczarowany - przyznał (cytat za portale vi.nl).

Bergwijn nie chce grać w holenderskiej kadrze, dopóki Koeman będzie selekcjonerem. - Mam dość kogoś, kto celowo przedstawia mnie w ten sposób w mediach. Kto jednak wie, czy w przyszłości nie pojawi się nowy trener reprezentacji narodowej. Nigdy nie zamykam sobie drzwi - stwierdził.

Steven Bergwijn wytknął to Ronaldowi Koemanowi. Holender pojechał na ME z saudyjskiego klubu

Piłkarz nie zgadza się z kwestionowaniem poziomu sportowego saudyjskich rozgrywek. - Zatem jeden zawodnik musi opuścić Eredivisie, aby dalej się rozwijać, a ja muszę zostać? Trener reprezentacji doskonale wie, że rywalizacja w Arabii Saudyjskiej jest na doskonałym poziomie - powiedział. I wytknął selekcjonerowi niekonsekwencję, przywołując przykład Georginio Wijnalduma, który pojechał na ostatnie mistrzostwa Europy jako zawodnik saudyjskiego Al-Ettifaq. - Można podjąć taki krok tylko w wieku 32 lat? (tyle miał Wijnaldum, gdy trafiał do Arabii - red.) - zastanawiał się.

Zawodnik przypomniał też, że Koeman potrafi ostro krytykować piłkarzy mediach. Przypomniał sytuację z Brianem Brobbeyem, napastnikiem Ajaxu. - Stwierdził, że jest nieprzydatny. Nie tak traktuje się własnych graczy. Jeśli będzie tak dalej postępował, straci całą wiarygodność - zakończył.

Steven Bergwijn zadebiutował w reprezentacji Holandii w październiku 2018 r. Dotychczas rozegrał dla niej 35 spotkań, strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty. Brał udział w Euro 2024 oraz mistrzostwach świata w Katarze. Już bez niego w sobotę 7 września drużyna narodowa zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.