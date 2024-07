Polonia nie miała litości. Surowa kara za baner przeciwko LGBT

Piłkarska Polska w ostatnim czasie buzowała wręcz tematem Legii Warszawa i oprawy jej kibiców. Była ona ewidentnym sprzeciwem względem przyjmowania uchodźców do naszego kraju. Wywołała wielkie oburzenie wśród polityków, zwłaszcza związanych z lewicą. Pisały o niej także zagraniczne media, m.in. ukraińskie, bośniackie i rzecz jasna rosyjskie. Póki co nie wiadomo, czy ktokolwiek poniesie jakieś konsekwencje w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Norbert Huber o zawodnikach PlusLigi występujących na igrzyskach: To jest magiczna liczba

Polonia Warszawa reaguje szybko i bezlitośnie

Takowe wyciągnęła już Polonia Warszawa. Chodziło o drugie, nieco mniej poruszane, aczkolwiek podobnie bulwersujące wiele osób zdarzenie, do którego doszło przy okazji meczu I ligi ze Zniczem Pruszków (0:1). Na trybunach stadionu przy ul. Konwiktorskiej zawisł homofobiczny baner głoszący hasło "strefa wolna od LGBT". Jak dowiadywał się Sport.pl, oba warszawskie kluby musiały gęsto tłumaczyć się przed miejskim ratuszem, w którym oba incydenty wywołały wielkie oburzenie.

Polonia zareagowała na wszystko znacznie szybciej niż Legia. Już w środę 24 lipca opublikowała oświadczenie, w którym "potępiła wszelkie objawy dyskryminacji na w jakiejkolwiek formie, na które na warszawskim stadionie nie ma miejsca". Na tym jednak nie poprzestała. Do sieci wyciekł dokument świadczący o tym, że ukarała jednego z kibiców, najpewniej tego bezpośrednio odpowiedzialnego za baner, dwuletnim zakazem stadionowym.

Sporo tłumaczeń przed warszawskimi klubami

To rzecz jasna jeszcze nie koniec całej sprawy. Zarówno Polonia jak i Legia muszą jeszcze wyjaśnić sprawę warszawskiemu ratuszowi. Dodatkowo sprawą przedstawiciela Ekstraklasy zająć ma się Komisja Ligi. Co do Polonii, im być może przyjrzy się Komisja Dyscyplinarna PZPN, czyli jednostka analogiczna do Komisji Ligi.