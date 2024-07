Ukrainka dostała pytanie o Świątek. Jej reakcja mówi wszystko

Iga Świątek w sobotę przystąpi do olimpijskiej rywalizacji w Paryżu. Pod nieobecność Aryny Sabalenki (3. WTA) i Jeleny Rybakiny (4. WTA) będzie główną faworytką do złota. Polce sprzyjać będą także paryskie korty. Turniej odbędzie się na jej ulubionej mączce i to w dodatku na tych samych arenach, co Roland Garros, w którym triumfowała na początku czerwca po raz trzeci z rzędu i czwarty w karierze. Ze sprzyjających naszej tenisistce okoliczności doskonale zdają sobie sprawę jej rywalki.

Ukrainka po losowaniu mogła odetchnąć. Chodzi o Igę Świątek. "Bardzo trudna"

Podczas konferencji prasowej dziennikarze WP Sportowych Faktów o Igę Świątek zapytali ukraińską tenisistkę Elinę Switolinę (31. WTA). Jej reakcja nie pozostawia złudzeń, że cała stawka obawia się naszej 23-latki. - Wszyscy wiemy, że Iga Świątek jest znakomitą tenisistką, a w Paryżu osiągała wielkie sukcesy i jest bardzo trudna do ogrania. Ja akurat mam to szczęście, że trafiłam do drugiej połówki drabinki i mogę trafić na nią dopiero w finale - przyznała z uśmiechem.

Switolina miała zatem szczęście. W pierwszej rundzie trafiła na Japonkę Moyukę Uchijamę (66. WTA), ale już w następnej może zmierzyć się z Jessiką Pegulą (6. WTA). Jednak, jak przyznała, do ewentualnej konieczności gry ze Świątek podchodziła na chłodno. - To nie było tak, że w dniu losowania ściskałam kciuki, by na nią nie trafić. Przed turniejami skupiam się przede wszystkim na sobie, a do losowania podchodzę zupełnie na spokojnie - wyjaśniła.

Elina Switolina poniesie flagę Ukrainy podczas igrzysk w Paryżu. "Ogromny zaszczyt"

29-latka z meczami przeciwko Świątek nie ma wcale aż tak złych wspomnień. A to za sprawą zeszłorocznego Wimbledonu, gdzie wyeliminowała Polkę w ćwierćfinale. Pozostałe dwa spotkania przegrała jednak w dwóch setach.

Elina Switolina w Paryżu poza grą czeka jeszcze jedno ważne zadanie. Razem z pływakiem Mychajło Romanczukiem będzie chorążą ukraińskiej ekipy podczas ceremonii otwarcia. - To ogromny zaszczyt reprezentować mój kraj, być wśród tak wielu wielkich ukraińskich sportowców. Reprezentowanie Ukrainy zawsze było wielkim honorem - przyznała.