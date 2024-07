Zbigniew Boniek nie brał jeńców. Ostro podsumował wydarzenia z Paryża

Podczas każdej imprezy sportowej bezpieczeństwo zawodników jest sprawą priorytetową, a przynajmniej taką być powinno. Ten rok jak dotąd nie ma najlepszej passy, bo kłopotów nie brakowało ani podczas Euro 2024 w Niemczech, gdzie fani wbiegali na murawę praktycznie bez większych problemów, ani na Copa America w USA, podczas którego piłkarze Urugwaju sami musieli bronić rodzin przed agresywnymi kibicami rywali.

Paryż 2024. Tory TGV zapłonęły szybciej niż znicz olimpijski

Igrzyska w Paryżu wpisują się w ten niechlubny trend, mimo że znicz olimpijski nawet jeszcze nie zdążył zapłonąć. Przedstawiciele wielu dyscyplin mieli już na co narzekać. Kolarz Remco Evenpoel określił drogi, na których odbędzie się rowerowa rywalizacja, mianem "g*******ch". Barka, którą podczas ceremonii otwarcia popłynie m.in. polska kadra, nie posiada niestety... toalet (rejs potrwa 2,5 godziny, a cała eskapada 9 godzin). W centrum prasowym, gdzie pracują dziennikarze z całego świata, wybuchł alarm bombowy, a ofiarą serii podpaleń torów padła francuska szybka kolej TGV.

Największą plagą wydają się jednak kradzieże. Ofiarą takowych padli już choćby piłkarz reprezentacji Argentyny Thiago Almada (podczas treningu stracił zegarek oraz biżuterię) czy były legendarny piłkarz, Brazylijczyk Zico. Jego dla odmiany dopadli w taksówce. Jeden ze sprawców go zagadał, zaś drugi zabrał jego teczkę, której zawartość (Rolex, biżuteria i gotówka) szacowana jest na 500 000 euro.

Boniek demoluje organizatorów jednym zdaniem

Właśnie do fali kradzieży odniósł się na portalu X Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN odpowiedział na pytanie zadane przez Kanał Sportowy dotyczące tego, ile medali zdobędzie nasza reprezentacja na igrzyskach. Boniek wykorzystał to jako okazję do wbicia ostrej szpilki organizatorom. "Jak tak dalej pójdzie, to najważniejsze, żeby naszych nie okradli… medale na drugim miejscu" - napisał były reprezentant Polski.

Wygląda więc na to, że na tych igrzyskach kciuki trzeba trzymać podwójnie. Raz, żeby nasi kadrowicze zdobyli medale, a dwa, żeby nikt im ich po drodze nie ukradł. Szczególnie że patrząc na bezpieczeństwo podczas treningu naszych siatkarzy, którzy nie byli wówczas nijak odgrodzeni od ulicy, można mieć pewne nie tak znowu małe obawy.