Marchwiński o krok od transferu! Lech zaakceptował ofertę

Filip Marchwiński nie zdążył jeszcze wyjść na boisko w tym sezonie. W meczu z Górnikiem Zabrze (2:0) gracz Lecha Poznań pauzował za czerwoną kartkę jeszcze z zeszłego sezonu.

Marchwiński o krok od transferu

Filip Marchwiński ma za sobą udany sezon pod względem indywidualnym. W 35 meczach w barwach Lecha strzelił 11 goli i zanotował sześć asyst. W październiku dwukrotnie zagrał w reprezentacji Polski. Dostał trzy minuty z Wyspami Owczymi (2:0) i 19 minut z Mołdawią (1:1).

Pomocnik miał jeszcze rok do końca kontraktu, więc było jasne, że tego lata Lech będzie miał ostatnią szansę, by na nim zarobić, a chętnych nie brakowało.

O 22-latka zabiegało kilka zagranicznych klubów, m.in. sensacja zeszłego sezonu Ligue 1, czyli Stade Brestois (trzecie miejsce na koniec w tabeli dało prawo gry w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów). Chętne były też kluby z Belgii. Sporo pisało się o Anderlechcie, ale zainteresowanie wykazywał KAA Gent.

Jak podaje portal meczyki.pl, ostatecznie Lech Poznań zaakceptował ofertę włoskiego Lecce, 14. drużyny minionego sezonu Serie A. W ostatnim czasie klub z południa Italii częściej zerkał na polskich piłkarzy. Był zainteresowany m.in. wykupieniem Bartosza Slisza z Legii Warszawa czy Dominika Marczuka z Jagiellonii Białystok. Slisz wybrał Atlantę United, Marczuk został w drużynie mistrza Polski.

Według Tomasza Włodarczyk Lecce zapłaci Lechowi trzy miliony euro plus bonusy, które mają być łatwo do spełnienia. Co prawda Transfermarkt wycenia Marchwińskiego na sześć milionów euro, ale ostateczna cena zakupu jest niższa przez krótki kontrakt, który pozostał pomocnikowi w Poznaniu.

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio podaje z kolei, że w tym momencie strony dogadują termin testów medycznych, do których powinno dojść w ciągu kilku najbliższych dni.

Filip Marchwiński zagrał w sumie w 166 meczach dla pierwszej drużyny Lecha Poznań, strzelił 28 goli i zanotował 11 asyst. W 2022 r. zdobył z "Kolejorzem" mistrzostwo Polski.