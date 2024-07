Oto przyszły triumfator Złotej Piłki? Magiczny 12-latek z Barcelony zachwyca świat

Wielkie talenty szkółki FC Barcelony wygrywały Ligę Mistrzów, tytuły mistrza świata i Europy, a nawet zdobywały Złotą Piłkę. Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi, Carles Puyol, Gerard Pique, Sergio Busquets, Cesc Fabregas, Jordi Alba, Lamine Yamal, Gavi i wielu innych - to są nazwiska, którymi zachwycał i zachwyca się piłkarski świat.

12-latek z Barcelony przyciąga uwagę

Ci, którzy obserwują spotkania dziecięcych zespołów w Hiszpanii, zwracają często uwagę na młodych piłkarzy FC Barcelony. Bardzo dobre wrażenie przez długi czas robił Michał Żuk, który zagrał cztery mecze dla kadry Hiszpanii U15.

Obserwatorzy hiszpańskiej piłki polecają zwrócić uwagę na 12-letniego Adama Qarouala. Młody Marokańczyk już został określony mianem nowego magika La Masii. Szczególną uwagę przykuwa jego drybling, który jest na niespotykanym dotąd poziomie w tej kategorii wiekowej. Ma też ponadprzeciętną technikę.

Ponadto był w zeszłym sezonie jednym z najskuteczniejszych 12-latków w Barcelonie. Strzelił aż 30 goli.

O Qaroualu mówi się, że jest jednym z trzech najzdolniejszych Marokańczyków. Oprócz niego wskazuje się na Mohameda Akhomacha i Ismaela Zianiego. Maroko mógł reprezentować Lamine Yamal, ale zdecydował się grać dla Hiszpanii, z którą zdobył niedawno mistrzostwo Europy.

Wskazuje się, że Qaroual ma potencjał na miarę Yamala i może pójść jego drogą, a nawet wygrać w przyszłości Złotą Piłkę.

W 2030 r. Adam Qaroual będzie miał 18 lat. Wtedy Maroko będzie współgospodarzem mistrzostw świata. Niewykluczone, że z biegiem czasu federacja będzie namawiała jego i rodzinę do tego, by młody piłkarz postanowił reprezentować Maroko. Jeśli rozwinie się do poziomu, który pozwoli mu na grę w dorosłej reprezentacji, może być istotną częścią drużyny "Lwów Atlasu", jak Yamal w Hiszpanii na Euro.

La Masia została powołana do życia w 1979 r. z inicjatywy legendarnego Johanna Cruyffa. Wzorowana była na szkółce Ajaksu Amsterdam.