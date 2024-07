Ależ zwrot ws. Wojciecha Szczęsnego! To nie były tylko plotki. "Na pewno"

Przed Euro 2024 wydawało się, że decyzja Wojciecha Szczęsnego jest ostateczna i nieodwołalna. Turniej w Niemczech miał być dla niego końcem reprezentacyjnej kariery. Mówił o tym sam piłkarz, przygotowywał się na to selekcjoner, a dziennikarze i kibice zastanawiali się, kto zostanie nowym numerem jeden w polskiej bramce: Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, a może Kamil Grabara, czy Bartłomiej Drągowski? Faworytem był i wciąż jest Skorupski, który na turnieju w Niemczech zagrał fenomenalny mecz przeciwko Francji, od lat prezentuje bardzo wysoki poziom w Serie A, a gdy już wskakuje do reprezentacyjnej bramki, nie zawodził. Ale na tę chwilę wiele wskazuje, że poszukiwania następcy Szczęsnego będzie trzeba na chwilę odłożyć...

- Wojciech Szczęsny na pewno nie zakończył reprezentacyjnej kariery! Gdyby tak było, wiedziałbym o tym - mówi nam Michał Probierz. To oczywiście opis sytuacji tu i teraz, ale gdy dodamy do tego wypowiedzi selekcjonera, a także kapitana Roberta Lewandowskiego w trakcie zgrupowania na mistrzostwach Europy, to można wywnioskować, że dobra atmosfera wewnątrz kadry może przekonać Szczęsnego do przedłużenia reprezentacyjnej kariery.

Robert Lewandowski coś przeczuwał? "Nie rozpędzałbym się"

- Nie odchodzi, bo nie ma jego konkretnej deklaracji. Na razie traktujemy to jako fakt medialny. Wiemy, że o tym wspomina. Trzeba to uszanować, ale też podjąć rozmowy - mówił jeszcze w Hanowerze Michał Probierz. - Ja Wojtka chyba zbyt dobrze znam, dlatego nie rozpędzałbym się tak z tym jego zakończeniem reprezentacyjnej kariery. Oczywiście na końcu to on podejmie ostateczną decyzję, ale musi być do tego przekonany - mówił już w Dortmundzie, dzień przed meczem Polska - Francja, Robert Lewandowski.

- Ja z nim codziennie rozmawiam, łączy mnie z nim wyjątkowa więź. 34 lata - jak na bramkarza - to jest mało, zresztą teraz te granice ciągle się przesuwają. Czasem to, co Wojtek powie, a to, co myśli, to są dwie różne rzeczy - dodawał kapitan naszej kadry. Tak, jakby czuł, że Szczęsny zaczął powoli zmieniać zdanie w trakcie mistrzostw Europy.

Od powrotu reprezentacji Polski z turnieju w Niemczech minęło już kilka tygodni, a z informacji Sport.pl wynika, że 34-letni bramkarz wciąż nie złożył jednoznacznej deklaracji ws. swojej dalszej gry w reprezentacji Polski. Dlatego sztab wciąż bierze pod uwagę powołanie go na zbliżające się mecze Ligi Narodów, w której rywalami naszej kadry będą Szkoci, Chorwaci i Portugalczycy. Priorytetem jest jednak wyjaśnienie sytuacji klubowej 84-krotnego reprezentanta Polski. Juventus nie widzi dla Wojciecha Szczęsnego miejsca w kadrze, chce zejść z jego wysokiego kontraktu, a w jego miejsce sprowadził już Michele Di Gregorio. To on ma być nowym numerem jeden, a Polak musi szukać nowego klubu. Z oferty z Arabii Saudyjskiej nie skorzystał, ale być może już niedługo znajdzie się zespół, który spełni jego wymagania finansowe.