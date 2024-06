Kibice Bayernu będą załamani. Zbliża się koniec legend

Bayern Monachium w ostatnim sezonie spisał się znacznie poniżej oczekiwań. Przegrał Superpuchar Niemiec, odpadł z krajowego pucharu w 1/16 finału, otarł się o awans do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu w ramach półfinału LM Bayern uległ Realowi Madryt 1:2 (w dwumeczu 3:4) i pożegnał się z prestiżowymi rozgrywkami. W Bundeslidze nie było lepiej. Niemiecka ekipa zakończyła rozgrywki ligowe na trzecim miejscu.

Wszystko to oznaczało, że pierwszy raz od sezonu 2011/2012 żaden puchar nie trafił do gabloty Bayernu. Nic więc dziwnego, że po sezonie Thomas Tuchel pożegnał się z klubem. Zastąpił go Vincent Kompany, który ma wyprowadzić drużynę z kryzysu.

Ostatnio portal fichajes.net poinformował, że Kompany stworzył już listę zawodników, których zamierza ściągnąć do drużyny i rzekomo pokazał ją już nawet władzom klubu. Widnieją na niej trzy nazwiska. Dwa z nich to Hiszpanie. Mowa o Danim Olmo z RB Lipsk i Nico Williamsie z Athleticu Bilbao. Trzecie to John Stones z Manchesteru City, który ma być priorytetem na liście belgijskiego trenera.

Dwóch piłkarzy Bayernu Monachium może latem 2025 roku przejść na emeryturę

Teraz niemiecki "Bild" przekazał, że dwóch legendarnych piłkarzy Bayernu może niedługo zakończyć swoją karierę. Mowa o Thomasie Muellerze i Manuelu Neuerze. - Włodarze Bayernu spodziewają się, że latem przyszłego roku Thomas Meuller i Manuel Neuer przejdą na sportową emeryturę. Obaj należą do najlepiej zarabiających graczy zespołu. Szacuje się, że każdy z nich zarabia 20 mln euro rocznie - czytamy.

Ich odejście zwolniłoby sporą część budżetu na płace.

O tym, czy faktycznie obaj gracze przejdą na piłkarską emeryturę, przekonamy się dopiero za kilkanaście miesięcy. Kontrakty Muellera i Neuera z Bayernem wygasają 30 czerwca 2025 roku. W sezonie 2023/2024 Neuer wystąpił w 33 meczach. Z kolei Mueller rozegrał 41 spotkań, w których strzelił siedem goli i zanotował 12 asyst.