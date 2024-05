Cały świat śmieje się z Kane'a! Klątwa. Dla Bayernu to katastrofa

Po pierwszym spotkaniu Bayern Monachium remisował z Realem Madryt 2:2 i na własnym stadionie był lepszy od rywali. W rewanżu zawodnicy Thomasa Tuchela nie spisali się jednak najlepiej i przegrali na boisku rywali 1:2, więc tym samym pożegnali się z Ligą Mistrzów tuż przed metą. Oznacza to również, że pierwszy raz od lat, nie zapiszą na swoim koncie żadnego trofeum.

Odpadnięcie Bayernu z Ligi Mistrzów oznacza, że zespół zakończy sezon 2023/24 bez jakiegokolwiek trofeum. Już wcześniej triumf w Bundeslidze przypieczętował Bayer Leverkusen, który przerwał 11-letnią dominację Bawarczyków. W Pucharze Niemiec piłkarze z Monachium sensacyjnie przegrali 1:2 z trzecioligowym Saarbrucken w drugiej rundzie, a w Superpucharze RB Lipsk pokonało ich aż 3:0.

Wszystko to oznacza, że pierwszy raz od sezonu 2011/12 żaden puchar nie trafi do gabloty Bayernu. Od tamtej pory Bawarczycy 11 razy wygrywali Bundesligę, po pięć razy sięgali po krajowy puchar i superpuchar i po dwa razy wygrywali Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata. Śmiało można stwierdzić, że obecne rozgrywki to dla nich po prostu katastrofa.

Powodów do zadowolenia nie ma również Harry Kane, który może mówić już o klątwie związanej z wygrywaniem. Właściwie to z brakiem wielkich sukcesów, ponieważ Anglik przeszedł do Monachium zdobywać trofea, a już w pierwszym sezonie nie ma żadnego na koncie. Wcześniej w Tottenhamie był gwiazdą Premier League, a nigdy nie wygrał nic poza towarzyskim Audi Cup w 2019 roku, które rozegrano w Monachium. Anglik stał się już bohaterem licznych memów i filmików, które zalewają sieć. Kibice dosłownie śmieją się z jego pecha.

Angielski napastnik zostanie królem strzelców Bundesligi i na ten moment prowadzi także w zestawieniu snajperów w Lidze Mistrzów z ośmioma golami na koncie. Vinicius i Rodrygo z Realu Madryt tracą do niego po trzy trafienia i można przypuszczać, że nie zdołają go już dogonić. Trudno jednak uwierzyć, że kolejny sezon bez trofeów wynagrodzą Kane'owi nagrody indywidualne.