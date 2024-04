Sensacyjna oferta dla Adama Nawałki. Mógł objąć reprezentację

Od ponad pięciu lat Adam Nawałka pozostaje bezrobotny. Jego ostatnim miejscem pracy był Lech Poznań, gdzie został zwolniony pod koniec marca 2019 r. Wtedy poprowadził drużynę w jedenastu meczach, ale wygrał tylko pięć z nich. Od tego momentu Nawałka był łączony m.in. z powrotem do reprezentacji Polski czy Wisły Kraków. W przypadku kadry, którą prowadził w latach 2013-2018, temat powrotu pojawiał się dwukrotnie - najpierw po odejściu Paulo Sousy pod koniec 2021 r., a potem we wrześniu zeszłego roku, gdy PZPN zwalniał Fernando Santosa.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z Michałem Probierzem po mistrzostwach Europy? Mamy głos z PZPN-u

Na razie nie zapowiada się na to, by Nawałka wrócił do pracy w roli selekcjonera reprezentacji czy trenera klubowego. Po czasie okazuje się, że Nawałka mógł szybko wrócić do pracy po zwolnieniu z Lecha.

Nawałka mógł poprowadzić inną reprezentację. "Tyle i tyle mogą zapłacić"

O szczegółach oferty dla Nawałki opowiedział Adrian Mierzejewski, który był gościem na kanale YouTube Tomasza Ćwiąkały. Nawałką interesował się jeden z krajów na Bliskim Wschodzie. - Pamiętam, że grałem wtedy w Chinach. Dostałem telefon, że jest wakat na stanowisko selekcjonera Syrii. Agent z tamtego rynku pytał mnie, jakie nazwisko z reprezentacji Polski mógłbym zaproponować. Myślę, myślę... ten agent pytał mnie o Czesława Michniewicza, ale nie wiem, czy trener nie miał wtedy jakiegoś stanowiska. Powiedziałem w końcu, że najlepszy byłby Adam Nawałka - powiedział.

- On wtedy na to, czy mógłbym mu zorganizować numer, a już najlepiej, jakbym sam go zapytał, czy chciałby przejąć taką funkcję. Piszę do trenera na WhatsAppie: "Dzień dobry, panie trenerze, mam pytanie, czy mogę zadzwonić?". Po dziesięciu sekundach dzwoni telefon. Mówię: "Dzień dobry, panie trenerze, jest oferta z reprezentacji Syrii. Tyle i tyle mogą zapłacić. Czy byłby Pan zainteresowany?" Odpowiada, że nie, do czerwca chciałby się wstrzymać, to już było po Lechu Poznań. Uszanowałem to - dodał Mierzejewski.

Reprezentacja Syrii zajmuje 89. miejsce w rankingu FIFA. Do tej pory ani razu nie brała udziału w mistrzostwach świata, a jej najlepszym wynikiem w Pucharze Azji była 1/8 finału w zeszłym roku. Tam jednak przegrała z Iranem po rzutach karnych. Obecnie selekcjonerem kadry Syrii jest legendarny Hector Cuper, który wygrał pięć z szesnastu meczów i ma średnią 1,25 pkt na spotkanie. Jednym z bardziej znanych piłkarzy kadry Syrii jest Aiham Ousou, który występuje w lidze hiszpańskiej w Cadiz.

Nawałka zaczynał karierę trenerską latem 1996 r. w Świcie Krzeszowice. Potem, poza Lechem i reprezentacją Polski, prowadził Wisłę Kraków (2000, 2001, 2006-2007), Zagłębie Lubin (06-10.2002), Sandecję Nowy Sącz (2003-2004), Jagiellonię Białystok (2004-2006), GKS Katowice (2008-2009) oraz Górnik Zabrze (2010-2013). Nawałka zdobył mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków w sezonie 00/01.