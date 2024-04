Gwiazdor z Bundesligi zastrajkował i się doigrał. To koniec

17 lat - tyle czasu minęło od ostatniego sezonu z udziałem Werderu Brema w europejskich pucharach. Wtedy Werder dotarł do półfinału Pucharu UEFA (obecnie Liga Europy), gdzie przegrał 1:5 w dwumeczu z Espanyolem. Na rychły powrót do Europy teraz się nie zapowiada, bo Werder zajmuje 12. miejsce w Bundeslidze z 31 punktami i ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Niestety ważnym punktem zespołu prowadzonego przez Ole Wernera nie jest Dawid Kownacki, który uzbierał zaledwie 327 minut w 17 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zwolniony z Besiktasu. Jest reakcja PZPN

W ostatniej kolejce Werder przegrał aż 0:5 z Bayerem Leverkusen, przez co historyczny tytuł zespołu Xabiego Alonso stał się faktem. Werder zagra jeszcze w tym sezonie ze Stuttgartem (21.04), Augsburgiem (27.04), Borussią Moenchengladbach (04.05), RB Lipsk (11.05) i Vfl Bochum (18.05). Pewne jest, że w tych meczach nie zagra jeden z piłkarzy Werderu.

Były zawodnik Liverpoolu zawieszony przez klub. "Nie będziemy tolerować takiego zachowania"

W tym przypadku mowa o Nabym Keicie, który dołączył do Werderu Brema latem zeszłego roku po tym, jak wygasł jego kontrakt z Liverpoolem. Do tej pory zagrał tylko w pięciu meczach, w których przebywał na boisku przez 107 minut. W większości spotkań brakowało go przez kontuzje lub wyjazd na Puchar Narodów Afryki. Teraz Werder informuje w oficjalnym komunikacie, że Keita został zawieszony do końca sezonu. O co w tej sytuacji poszło?

Gdy Keita dowiedział się, że nie znajdzie się w podstawowym składzie Werderu na starcie z Bayerem Leverkusen, to zdecydował się na powrót do domu i tym samym nie udał się na podróż z drużyną. Poza zawieszeniem Werder nałożył na piłkarza wysoką grzywnę, a także nie będzie trenował i nie będzie częścią pierwszego zespołu. "Jako klub nie będziemy tolerować zachowania Naby'ego. Nie mieliśmy innego wyjścia w tej sytuacji" - tłumaczy Clemens Fritz, dyrektor Werderu.

"Naby zawiódł swoją drużynę w trudnym okresie związanym z naszymi ostatnimi wynikami i dostępnością zawodników. Postawił własny interes ponad interesy zespołu. Nie możemy na to pozwolić. Na tym etapie sezonu potrzebujemy pełnej koncentracji na reszcie ligowych spotkań, więc potrzebujemy zespołu, który będzie trzymał się razem" - dodaje Fritz. Kontrakt Keity z Werderem wygasa w czerwcu 2026 r., ale można zakładać, że latem dojdzie do rozstania między stronami.

Werder to szósty klub w karierze Keity. Pomocnik jest wychowankiem gwinejskiego Horoya AC (2004-2012), a potem grał dla FC Istres (2013-2014), Red Bulla Salzburg (2014-2016), RB Lipsk (2016-2018) oraz Liverpoolu (2018-2023). Warto przypomnieć, że latem 2018 r. klub z Anfield płacił za niego aż 60 mln euro.