Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? Gdzie transmisja TV meczu FC Barcelona - PSG? [WYNIK, STREAM]

W ubiegłym tygodniu na Parc des Princes piłkarze stworzyli prawdziwy spektakl. Dla Barcelony do siatki dwukrotnie trafił Raphinha, a jedno trafienie dołożył Andreas Christensen. Z kolei dla PSG gole zdobyli Ousmane'a Dembele i Vitinhia. W rewanżu minimalnym faworytem będą Katalończycy mający przewagę z pierwszego meczu, ale w tym spotkaniu wszystko może się wydarzyć.

Choć Robert Lewandowski nie zdobył gola w pierwszym meczu przeciwko paryżanom, to rozegrał bardzo dobre zawody i po meczu również nie ukrywał zadowolenia. - Naprawdę dobrze to wyglądało. W pierwszej połowie graliśmy wzorowo. Te pierwsze minuty drugiej połowy, trochę można powiedzieć, zostaliśmy w szatni, bo PSG szybko strzeliło te dwie bramki, ale na szczęście się otrząsnęliśmy, potrafiliśmy strzelić kolejne dwie bramki i wygraliśmy spotkanie - mówił nasz napastnik.

Francuzi zrobią wszystko, aby we wtorek zatrzymać Lewandowskiego. - Zaczniemy naciskać od pierwszych minut, a oni mogą próbować długich podań. Stworzymy szanse, a Barcelona także będzie używać obrony, aby nam przeszkadzać. Myślę, że jutrzejszy mecz będzie podobny do pierwszego i będzie wiele goli. Mam nadzieję, że będzie to ekscytujące spotkanie dla widzów - mówił przed meczem szkoleniowiec PSG Luis Enrique.

Liga Mistrzów 2024. FC Barcelona - PSG. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIKI, DZISIAJ]

Drugi mecz ćwierćfinałowy pomiędzy FC Barceloną a PSG odbędzie się już we wtorek 16 kwietnia. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport Premium 1. Dostępna będzie też relacja na Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.