Media: Raków Częstochowa podjął bezprecedensową decyzję ws. gwiazdy!

Raków Częstochowa grał w fazie grupowej Ligi Europy, ale w ekstraklasie nie jest to najlepszy sezon dla mistrzów Polski. Wciąż nie wiadomo, czy po tak trudnym sezonie w Częstochowie postanowią zatrzymać Dawida Szwargę na stanowisku trenera. Raków będzie starała się ratować sezon, ale już planowane są działania związane z przyszłymi sezonami.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zwolniony z Besiktasu. Jest reakcja PZPN

Ważny ruch Rakowa Częstochowa. Zabezpieczają się przed odejściem gwiazdy

Nic nie wskazuje na to, że władze mistrzów Polski zamierzają przeprowadzić rewolucję kadrową i pożegnać się z liderami zespołu. Według doniesień WP SportoweFakty jeden z nich jest bliski podpisania nowej umowy.

Chodzi o Frana Tudora, który w Rakowie gra od stycznia 2020 roku. Chorwat przez lata stanowił o sile drużyny i wygrał z nią nie tylko mistrzostwo Polski, ale również sięgnął po dwa Puchary Polski i Superpuchary Polski. Obecny kontrakt 28-latka obowiązuje do czerwca 2027 roku i według doniesień jego długość ma pozostać niezmieniona.

To dlaczego klub chce podpisać z zawodnikiem nową umowę? Chodzi o zagwarantowanie mu większej pensji, która powstrzyma Tudora przed ewentualnym odejściem do innej ligi w lecie. Już w 2023 roku media donosiły, że zawodnik jest blisko transferu do FC Koeln, a obecnie mają interesować się nim inne kluby Bundesligi oraz MLS.

Fran Tudor został wybrany obrońcą poprzedniego sezonu w ekstraklasie po zdobyciu dwóch goli i zaliczeniu siedmiu asyst w 31 meczach. W obecnym sezonie może pochwalić się takimi samymi statystykami, ale w 39 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W samej ekstraklasie zanotował tylko cztery ostatnie podania.

Kolejny mecz Raków Częstochowa rozegra w piątek 19 kwietnia o 20:30 przeciwko Górnikowi Zabrze. W poprzedniej kolejce mistrzowie Polski zremisowali z Legią Warszawa 1:1 po golu Ante Crnaca i asyście Tudora.