Jakub Kiwior wykorzystał nieobecność Ołeksandra Zinczenki w ostatnich tygodniach i wywalczył miejsce w podstawowym składzie Arsenalu jako lewy obrońca. Do tej pory zagrał łącznie 27 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. - Nie jest tak dobrym piłkarzem jak Zinczenko, nie jest tak dobry z piłką. Ale wiesz, że dostaniesz od niego występ na poziomie 7/10. Myślę, że w europejskim meczu pucharowym, gdzie nietracenie goli jest bardzo ważne, to może mieć znaczenie. Jest niezawodny pod tym względem - mówił Lee Dixon, legendarny obrońca Arsenalu.

W ostatnich meczach do gry wrócił Zinczenko, a także Takehiro Tomiyasu. Nie należy wykluczać, że od przyszłego sezonu Polak będzie miał kolejnego konkurenta o miejsce w składzie Arsenalu.

Kiwior będzie miał kolejnego konkurenta w Arsenalu? Sześciu kandydatów

Portal 90min.com informuje, że pozycja lewego obrońcy zostanie wzmocniona przez Arsenal podczas letniego okna transferowego. W związku z tym pojawia się sześć potencjalnych opcji. Zdecydowanie najciekawszą wydaje się Alejandro Grimaldo, który zdobył mistrzostwo Niemiec z Bayerem Leverkusen i może zakończyć sezon z potrójną koroną. Hiszpan strzelił 11 goli i zanotował 16 asyst we wszystkich rozgrywkach. Warto dodać, że trafiał do Bayeru latem zeszłego roku bez kwoty odstępnego.

Wśród innych opcji wspomniane źródło wymienia Ferdiego Kadioglu (Fenerbahce), Miguela Gutierreza (Girona), Rayana Ait-Nouriego (Wolverhampton) oraz Jorrela Hato (Ajax Amsterdam). Jeszcze innym rozwiązaniem jest włączenie do kadry Kierana Tierneya. Szkot jest teraz wypożyczony do Realu Sociedad, gdzie ma dwie asysty po 21 meczach. W przypadku Ait-Nouriego pojawia się też konkurencja ze strony Manchesteru City.

Kiwior jest zawodnikiem Arsenalu od stycznia zeszłego roku, gdy odszedł za 19,5 mln euro ze Spezii Calcio. Łącznie zagrał 35 meczów dla Arsenalu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Arsenalem wygasa w czerwcu 2028 r. Przez ostatnie tygodnie Kiwior był łączony z transferem do jednego z klubów Serie A: Milanu, Fiorentiny, Romy czy Napoli. - Kuba gra coraz lepiej i widać, że dzięki temu zyskuje pewność siebie - komentował Mikel Arteta.

Arsenal pozostaje w grze o awans do półfinału Ligi Mistrzów, a także walczy o mistrzostwo Anglii. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym LM Arsenal zremisował 2:2 z Bayernem Monachium. W lidze angielskiej zajmuje drugie miejsce z 71 punktami i traci dwa do prowadzącego Manchesteru City.