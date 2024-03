Oto szara eminencja polskiej piłki. "Kulesza musiał oddać całą władzę"

Przedstawiciele Publiconu dotychczas unikali publicznych wypowiedzi. Ograniczali się do lakonicznych oświadczeń dotyczących kontrowersji wokół ich firmy. Ale szef Publiconu Szymon Sikorski uznał, że "zbyt mocno narosły pewne rzeczy, legendy i mity".

Zobacz wideo Cezary Kulesza o wódce w PZPN: To nie jest prawda! Ja mam na to dowody

Podejrzenia wobec Publiconu

Choć Publicon działa na polskim rynku marketingu i sponsoringu od wielu lat, to głośniej zrobiło się o tej firmie od momentu nawiązania współpracy z PZPN. Od dłuższego czasu pojawiają się sugestie, że umowa ma być dużo korzystniejsza dla Publiconu niż dla związku. Poza tym zarzuca się, że konkurs, po którym Publicon został partnerem PZPN, nie był transparentny i uczciwy.

Według Przemysława Langiera, czyli dziennikarza serwisu Goal.pl, wpływy Publiconu na polski futbol są o wiele większe, niż można się spodziewać. "Publicon zaczął łamać obowiązujące od lat zasady w reprezentacji Polski dotyczące 'obracania' wizerunkiem piłkarzy, a władze związku poproszone w tej sprawie o spotkanie, przez rok unikały jakiejkolwiek odpowiedzi. Niepokój rósł, szczególnie, w momencie gdy na liście sponsorów pojawiła się nikomu nieznana firma Inszury" - czytamy w Goal.pl.

- Zastaliśmy podejście "nie da się tego, nie da się tamtego". To nie jest też tak, że sprzedaliśmy rzeczy, których nie możemy sprzedać. Nad wszystkim zawsze czuwa dział prawny PZPN i nie dopuściłby do takiego czegoś. Ale przyznam, że dosyć mocno staraliśmy się naciskać, by pewne rzeczy uelastycznić odnośnie wykorzystywania wizerunku piłkarzy. Czasy się zmieniły, rzeczy dobre 10 lat temu dziś już nie są dobre. Mieliśmy zielone światło zarządu PZPN - tłumaczy w rozmowie z Goal.pl Szymon Sikorski.

Mówi się też o powiązaniach Publiconu z poprzednią władzą, czyli PiS, głównie za sprawą Radosława Tadajewskiego, współzałożyciela agencji i prężnego biznesmena. Nie bez powodu padały głosy, że PZPN stał się upolitycznioną instytucją i "nigdy wcześniej w loży prezesa PZPN nie zasiadało tylu polityków".

- Ja prowadzę agencję od 2006 r. Pracowałem dla wielu samorządów, dla ministerstw w czasach PO i PSL, za PiS-u, tak samo dla spółek skarbu państwa. I nigdy nie było sytuacji, że ktoś mnie próbował skleić z jakąś opcją polityczną, bo ja w swojej pracy nie mam żadnych poglądów. Zostawiam je za drzwiami przed wejściem do firmy. Dziś jestem klasyfikowany, bo są takie czasy, że każdy musi być po którejś stronie polityki, choć ja się z takim stawianiem sprawy nie zgadzam - tak reaguje na to Sikorski.

"Kulesza de facto musiał realnie oddać całą władzę"

Relacja na linii piłkarze - PZPN ma być dość mocno napięta, a za współodpowiedzialnego za taki stan rzeczy ma być wskazywany Publicon. Według źródła Goal.pl jednym z poważniejszych zarzutów wobec Publiconu jest to, że firma przekracza swoje kompetencje i realnie wpływa na obsadę ważnych stanowisk w PZPN. Miały być pewne naciski m.in. na odsunięcie Grzegorza Stańczuka i Piotra Szefera - odpowiednio byłego szefa marketingu i byłego szefa biura zarządu PZPN.

- Patrząc na to szeroko, wszystkie syfy, które się działy wokół PZPN, wpłynęły na całość postrzegania związku, a oni (Publicon – przyp. red.) są w dużej mierze częścią tego syfu. Oni się do tego nie przyznają, natomiast nie mam wątpliwości, że odpowiadali za dużą część komunikacji. Za to, jakich ludzi się pozbyto z PZPN i w jaki sposób to robiono. Nie przestrzegano pewnych zasad - twierdzi anonimowy rozmówca w rozmowie z goal.pl.

Zdaniem źródła Kulesza musiał pójść Publiconowi w rozmowach na rękę, żeby wygrać wybory na prezesa PZPN. Należy rozumieć, że agencja zyskała status uprzywilejowanej, a Kulesza poszedł na pewne ustępstwa.

- Czarek (Kulesza – red.) tak bardzo chciał zostać prezesem, że po drodze zgodził się na tyle kompromisów, że de facto musiał potem realnie oddać całą władzę, szczególnie w obszarze komercyjnym i marketingowym. Każdy, kto się kręci wewnątrz PZPN, mówi, że ich ludzie (Publiconu – red.) zajęli tam wszystkie możliwe miejsca. Weszli do całego PZPN. Tomasz Kozłowski przecież też jest ich człowiekiem - komentuje źródło.

Sikorski zaprzeczył, by "kiedykolwiek wpływał na decyzje personalne". Przekonuje, że Publicon nie odpowiada za kampanię wyborczą Kuleszy. - Nikt o tym nie mówi, że mamy za sobą całą masę projektów w PZPN, które nikogo nie interesują, bo lepiej jest posłuchać byłych pracowników PZPN, którzy są rozgoryczeni. Nikogo nie obchodzi, że ogłosiliśmy dobrą strategię biznesową, bo lepiej jest słuchać ludzi, którzy uważają, że jesteśmy od kogoś uzależnieni - narzekał szef Publiconu.

Według Langiera umowa Publiconu z PZPN "jest najpilniej strzeżoną umową w związku", ale nie podpisał się pod nią Cezary Kulesza. W imieniu związku miał ją zaakceptować sekretarz generalny Łukasz Wachowski.

Kadencja Cezarego Kuleszy na stanowisku prezesa PZPN kończy się jesienią 2025 r.