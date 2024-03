Nieoficjalnie: Znamy decyzję ws. meczu Wisła - Widzew! To już pewne

W ćwierćfinale Pucharu Polski Wisła Kraków pokonała po dogrywce Widzew Łódź 2:1, choć spotkanie obfitowało w wiele sportowych emocji, ale też kontrowersji. Ta najważniejsza była kluczowa dla wyniku meczu, bo gdy w doliczonym czasie gry drugiej połowy Widzew prowadził 1:0 po golu z rzutu karnego Bartłomieja Pawłowskiego, do wyrównania w dosłownie ostatniej akcji meczu doprowadził Angel Rodado. Sędzia Damian Kos gola uznał nawet mimo interwencji VAR, który przywołał go do monitora ze względu na pozycję spaloną Igora Łasickiego, który wyraźnie wpływał na interweniującego obrońcę Widzewa Mateusza Żyrę. Zwycięski gol dla Wisły padł w 119. minucie, a jego strzelcem był Szymon Sobczak.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Po meczu nie brakowało dyskusji, którą zaognił protest Widzewa Łódź. Łodzianie złożyli wniosek do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN o powtórzenie spotkania ze względu na rażący błąd sędziego. Ten potwierdził nawet przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Tomasz Mikulski. Wisła Kraków z kolei stoi na stanowisku, że nie ma możliwości prawnej, by doprowadzić do powtórki meczu.

We wtorek portal TVP Sport poinformował, że dwudziestoosobowa Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN zajęła się sprawą i zarządziła głosowanie, które ma potrwać do czwartkowego południa, co wywołało dodatkowe wątpliwości, jakie będzie rozstrzygnięcie piłkarskiej centrali w tej spornej sytuacji.

Wiemy, co z powtórką meczu Wisła - Widzew w Pucharze Polski. Wszystko jasne

Jak dowiedział się Sport.pl na bazie swoich związkowych źródeł, nie ma jednak najmniejszych szans na powtórkę meczu Wisły Kraków z Widzewem Łódź. Wszystko za sprawą regulaminu Pucharu Polski, który w jednym z punktów opisuje wprost, jaka jest jedyna możliwa decyzja w tej sprawie:

"15.6. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu."

Skąd więc całe zamieszanie? Wszystko dlatego, że Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN musiała zająć się sprawą, jako że wniosek Widzewa został złożony zgodnie z obowiązującymi procedurami. Poinformował o tym na Twitterze wiceprzewodniczący komisji oraz prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz.

- Wniosek został złożony zgodnie z procedurą (to nieco więcej niż wysłanie listu). Obowiązkiem Komisji RiPP jest go rozpatrzyć (może też oddalić lub przekazać do właściwej komisji). Tylko tyle. Zero afery - napisał Pertkiewicz na portalu X (dawniej Twitter).

Komisja RiPP na podstawie swojego regulaminu podejmuje decyzje w drodze głosowania. Błędem jednak jest wnioskowanie, że skoro komisja w ogóle zajmuje się sprawą i poddaje ją pod głosowanie, to możliwość powtórzenia meczu staje się realna. Nic z tych rzeczy. Komisja nie ma innej możliwości, jak odrzucić protest Widzewa, a głosowanie tak naprawdę jest formalnością, co też można wywnioskować po samym fakcie, że odbywa się przez internet, co raczej nie dzieje się w przypadku spraw najwyższej wagi.

To samo będzie dotyczyło także ewentualnego odwołania do Komisji Odwoławczej PZPN, które będzie przysługiwało obu klubom. Nie ma podstawy prawnej na inne rozstrzygnięcie niż odrzucenie protestu Widzewa Łódź w tej sprawie.

Wisła Kraków na pewno wystąpi więc w półfinale Pucharu Polski, w którym zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice. To spotkanie zostanie rozegrane w okolicach 3 kwietnia. W drugim półfinale Pogoń Szczecin zagra z Jagiellonią Białystok.