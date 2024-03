Ależ awantura. Sochan ruszył do rywala i się zaczęło [WIDEO]

Był początek trzeciej kwarty. To właśnie wtedy Jeremy Sochan wdał się w przepychankę z Amenem Thompsonem. Polak upadł na parkiet pod koszem. W momencie gdy wstawał, to zawodnik Rockets potknął się o nogi Sochana, a po chwili ruszył do skrzydłowego Spurs. Zawodników natychmiast rozdzielali sędziowie oraz inni zawodnicy.

Jeremy Sochan ukarany za scysję z rywalem

Po naradzie sędziowie uznali, że Sochan celowo ruszył nogą i za to zagranie oraz przepychankę został ukarany przewinieniem niesportowym pierwszego stopnia i faulem technicznym.

Sochan grał 34 minuty. W tym czasie zdobył piętnaście punktów, miał osiem zbiórek i trzy asysty (5/14 z gry, 1/6 za trzy punkty i 4/4 z linii rzutów wolnych).

- To było coś, co można nazwać królewskim skopaniem tyłka. Rywale zasłużyli na duże uznanie. Od początku do samego końca grali bardzo fizycznie, na co nie odpowiedzieliśmy najlepiej i taki jest tego rezultat. Mój młody zespół musi zrozumieć, że mecze wyjazdowe są zdecydowanie trudniejsze niż te we własnej hali. Wymagają nieco większej siły mentalnej, której dziś brakło - powiedział po meczu niezadowolony Gregg Popovich, trener Spurs, którzy przegrali 101:114.

Spurs z bilansem 13 zwycięstw i 49 porażek zajmują ostatnie, piętnaste miejsce w Konferencji Zachodniej. Gorszy bilans w NBA mają tylko dwie drużyny: Detroit Pistons i Washington Wizards (9 wygranych i aż 52 porażki).

