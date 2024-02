Są nowe wieści ws. przyszłości Szczęsnego. "Juventus wybrał następcę"

Wojciech Szczęsny ma ważny kontrakt z Juventusem do końca czerwca 2025 r. W kwestii umowy Polaka pojawiają się sprzeczne informacje - z jednej strony klub pracuje nad przedłużeniem, z drugiej w Turynie liczą się z ewentualną sprzedażą Szczęsnego latem.

Włosi piszą o przyszłości Szczęsnego

Sprawę polskiego bramkarza opisuje portal calciomarcato.it, według którego Juventus chciałby go zatrzymać na dłużej. Trwają prace nad przygotowaniem nowej oferty dla Polaka. Jednak problemem są zarobki. Dziś Szczęsny ma zarabiać 12 mln euro brutto rocznie (6,5 mln euro netto) i taka kwota ma być uciążliwa dla budżetu turyńczyków. Dlatego jeśli byłaby propozycja nowej umowy, to prawdopodobnie na gorszych warunkach. Na razie nie poczyniono żadnych kroków w sprawie.

Według włoskich mediów gdyby negocjacje zakończyłyby się niepowodzeniem, to Juventus nie chciałby, żeby wyszło, że to z jego winy, że nie przygotował odpowiedniej oferty. Na ewentualną przyszłość Szczęsnego miałyby wpłynąć czynniki zewnętrzne.

Wciąż nie wiadomo, co się stanie po sezonie z Massimiliano Allegrim. Przy okazji ostatniego kryzysu formy Juventusu znów pojawiły się głosy o możliwym odejściu. Zdaniem calciomercato.it nowy trener miałby być liderem letnich zmian w składzie dotyczących wzmocnienia i odmłodzenia zespołu. Wówczas 33-letni Szczęsny miałby poczuć się zagrożony.

Do tego dochodzi kwestia następców. Juventus ma upatrzonych dwóch bramkarzy - Marco Carnesecchiego z Atalanty Bergamo (23 lata) i Michele Di Gregorio z Monzy (26 lat). Wyżej na tej liście jest Carnesecchi - bardziej ceni się jego umiejętności, jest młodszy od Di Gregorio i miałby być tańszym zakupem od golkipera Monzy, za którego klub ma żądać 20 mln euro. Carnesecchi jest wyceniany na 13 mln euro.

Zakładając, że do lata Szczęsny nie przedłuży kontraktu, to najbliższe okienko transferowe będzie ostatnią okazją dla Juventusu, by zarobić na Polaku. Choć Włosi piszą, że "Szczęsny jest na rozdrożu, Juventus wybrał następcę", to przewidują, że szanse na odejście polskiego bramkarza są mimo wszystko niewielkie.

W tym sezonie Szczęsny zagrał w 24 meczach dla Juventusu, 11 razy zachował czyste konto. Transfermarkt wycenia Polaka na osiem milionów euro.

W tabeli Serie A Juventus jest drugi z dorobkiem 57 punktów. Dzięki wygranej w ten weekend z Frosinone 3:2 turyńczycy zakończyli serię czterech meczów bez zwycięstwa. Prowadzi Inter Mediolan (66 punktów), podium uzupełnia AC Milan (53 punkty).