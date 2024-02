Nowe ustalenia ws. przyszłości Kyliana Mbappe. "Nie ma żadnych szans"

Kilka dni temu Paris Saint-Germain zakomunikowało, że Kylian Mbappe 30 czerwca 2024 roku wraz z wygaśnięciem kontraktu nie będzie już piłkarzem klubu ze stolicy Francji. "Klub potwierdza, że Mbappe poinformował o swojej decyzji o opuszczeniu PSG po zakończeniu sezonu 2024. Warunki odejścia nie zostały jeszcze w pełni uzgodnione" - napisano. Chwilę później media zaczęły rozpisywać się o transferze 26-latka do Realu Madryt, który stara się go ściągnąć od dobrych kilku lat. Wiele wskazuje na to, że w końcu Florentino Perez dopnie swego.

Fabrizio Romano nie ma wątpliwości. Mbappe trafi do Realu Madryt

Kluczowe w tym przypadku były wspomniane przez PSG "nieuzgodnione warunki odejścia". Francuzi podkreślali, że jeśli Mbappe na początku lipca chce bezproblemowo przenieść się do Madrytu, musi zrezygnować z premii za sezon 2023/24, które wynoszą między 80 a 100 milionów euro. Według dziennikarza Abdellaha Boulma piłkarz porozumiał się już z prezesem Nasserem Al-Khelaifim, zapewniając, że rezygnuje dodatkowych pieniędzy.

To jednak nie jedyne "poświęcenia" 26-latka, które mają pomóc mu w transferze do Realu. W Hiszpanii Kylian Mbappe będzie zarabiał o wiele mniej niż w Paris Saint-Germain, jednak wiele źródeł donosi, że kapitan reprezentacji Francji "jest gotowy stracić pieniądze, byle tylko przenieść się do klubu z Madrytu".

Najświeższe informacje ws. przenosin Mbappe zdradził, jakżeby inaczej, słynny Fabrizio Romano. Według włoskiego eksperta transferowego obóz piłkarza otrzymał już oficjalną propozycję kontraktu od Realu Madryt, a mistrz świata z 2018 roku ostatecznie dogadał się z PSG ws. szczegółów odejścia z klubu. Romano zaznacza, że Kylian Mbappe na 100 proc. opuści drużynę mistrzów Francji, a z dnia na dzień jego wymarzony transfer do zespołu Carlo Ancelottiego jest coraz bliższy.

Jeśli Mbappe faktycznie dołączy latem do Realu Madryt, hiszpański klub będzie miał w składzie mnóstwo najdroższych piłkarzy świata. Ekipa składająca się z Bellinghama, Viniciusa Juniora, Valverde, Tchouameniego czy Camavingii będzie postrachem całej Europy. Zwłaszcza dlatego, że Kylian Mbappe od kilku lat jest w kapitalnej formie. W obecnym sezonie 26-latek rozegrał w PSG 31 spotkań, w których strzelił aż 32 bramki. Sprawia to, że Francuz u boku Erlinga Haalanda jest najdroższym piłkarzem świata.