Skandal na hali w Toruniu. Ewa Swoboda: "Liczę, że zdjęcia obiegną internet" [WIDEO]

Ewa Swoboda od początku sezonu pokazuje, że jest w bardzo dobrej formie. Pod koniec stycznia nie miała sobie równych na mityngu Orlen Cup w Łodzi w biegu na 60 m. W eliminacjach uzyskała czas 7,08 s, a w finale osiągnęła jeszcze lepszy wynik, bo 7,04 s i oczywiście okazała się najlepsza w zawodach. Do jej życiowego rekordu także zabrakło niewiele, bo zaledwie 0,05 s. W niedawnej edycji mityngu Orlen Copernicus Cup także pokazała się z bardzo dobrej strony.

Swoboda po pasjonującym walce z Włoszką Zanyab Dosso, wygrała bieg na 60 metrów z czasem 7,01 s. Jej rywalka uzyskała wynik 7,02 s. - Dziękuję, że jesteście ze mną sercem. No i widzimy się niebawem - powiedziała po zakończonej rywalizacji 26-latka.

Sebastian Urbaniak nie daje za wygraną. Pojawił się na hali w Toruniu. Ochrona musiała interweniować

Na zawodach nie obyło się bez stresu. Jak podaje "TVP Sport", po biegu eliminacyjnym Swoboda dostrzegła Sebastiana Urbaniaka na trybunach. W związku z tym poprosiła ochronę, aby wyprowadziła go z hali. Urbaniakowi nie przypadło to do gustu i zaczął się szarpać z ochroną. Z relacji świadków wynika, iż Urbaniak miał uderzyć jednego z nich. Ostatecznie udało się go wyprowadzić.

Głos w tej sprawie zabrała Swoboda. - To trudna sytuacja. Liczę, że zdjęcia obiegną internet. Nie widziałam tego z bliska. I dobrze. Z trybun go wyprowadzono. Sprawa jest już u prawnika. Czekam, jak to się rozwiąże. Nie chcę kontynuować tego tematu. Szkoda poświęcać mu uwagę. Jestem osobą publiczną. Zdaję sobie sprawę z tego, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Rozróżniam jednak fanów od osób pop***. Złapałam dystans. Nie załamuję się. Mam to gdzieś. Nie chcę zdradzać wszystkiego - powiedziała Swoboda, cytowana przez portal sport.tvp.pl.

Przypomnijmy, że Ewa Swoboda oskarża mężczyznę o nękanie. Jej problemy rozpoczęły się już w 2022 roku. Polka zdradziła, że ona i jej chłopak otrzymali wówczas od Sebastiana Urbaniaka wiadomość ze zdjęciem damskiego narządu płciowego. Finał sprawy nastąpił w noc sylwestrową w Kruszwicy, kiedy płotkarz wtargnął do mieszkania Jakuba Krzewiny. Tam doszło do bójki, po której Urbaniak został zawieszony na rok. Kara ta została jednak skrócona.