Mbappe rezygnuje z kosmicznych pieniędzy! To wszystko wyjaśnia

Od dłuższego czasu spekulowano, że Kylian Mbappe odejdzie z PSG. Za najbardziej prawdopodobny kierunek dla piłkarza mistrzów Francji wskazywano Real Madryt. Długo brakowało jednak jakichkolwiek oficjalnych informacji ze strony klubu czy zawodnika, choć jego umowa z PSG wygasa już 30 czerwca.

Na to zgodził się Mbappe przed odejściem. PSG sporo zaoszczędzi

To zmieniło się w piątek 16 lutego. Tego dnia PSG oficjalnie potwierdziło, że Mbappe odejdzie z klubu. Jednocześnie w komunikacie pojawiło się stwierdzenie, że "warunki odejścia nie zostały jeszcze w pełni uzgodnione". Okazuje się, że piłkarz m.in. ma zrezygnować z premii za obecny sezon. Wszystko po to, żeby móc bez problemu przejść do Realu Madryt.

O co chodzi? Dziennikarz Abdellah Boulma informuje, że jest to element negocjacji pomiędzy Mbappe a Nasserem Al-Khelaifim.

"Mbappe musi sfinalizować szczegóły swojego kontraktu z Realem (prawa do wizerunku, ewentualny udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu itp.). Po podpisaniu umowy Kylian Mbappe i Nasser Al-Khelaifi będą mogli przypieczętować warunki jego odejścia i stanie się ono oficjalne. Zawodnik zrzekł się już swoich premii za sezon 2023/24 (koszt brutto dla klubu między 80 a 100 milionów euro) poprzez pisemne i ustne porozumienie!" - napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

W 2022 roku Mbappe podpisał kontrakt z PSG, w którym znajdował się bonus lojalnościowy. Według ówczesnych doniesień wynosił on właśnie 100 milionów euro. I choć piłkarz porozumiał się już z klubem w sprawie rezygnacji z niego, to najwidoczniej tę sprawę wciąż muszą sfinalizować prawnicy. Świadczy o tym też dodatkowy komentarz Abdellaha Boulmy, który przyznaje, że są wątpliwości, czy taka umowa jest legalna.

Mimo wszystko wydaje się, że przyszłość Mbappe jest już niemal pewna. Francuz na pewno odejdzie z PSG i prawdopodobnie przejdzie do Realu Madryt. Oczywiście chętnych na podpisanie z nim umowy nie brakuje, ale niewielu będzie stać, żeby spełnić oczekiwania finansowe tego zawodnika.