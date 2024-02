Kilka dni temu reprezentacja Polski poznała rywali w tegorocznej Lidze Narodów. W przeciwieństwie do losowania el. Euro 2024 nie mieliśmy zbyt dużo szczęścia, ponieważ trafiliśmy na Portugalię, Chorwację i Szkocję. Mimo niekorzystnego losowania optymizmu nie stracił selekcjoner Michał Probierz. - Cieszę się, że będziemy rywalizować z naprawdę mocnymi zespołami, to powinno nam pomóc w budowie tej drużyny i przygotowaniu jej do eliminacji mistrzostw świata - wyjaśnił.

Wielkimi krokami zbliżają się również baraże Euro 2024. Polscy piłkarze najpierw zmierzą się w półfinałowym starciu z Estonią (21.03), a w przypadku wygranej będą rywalizować ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy Walią a Finlandią (26.03).

Tomasz Hajto uderza w Lewandowskiego. Uważa, że powinien usiąść na ławce rezerwowych

Nie ma wątpliwości, że dużo będzie zależeć od formy Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich latach decydował o losach naszej kadry. Niedawno powrócił również do formy w barwach FC Barcelony, dlatego polscy kibice odetchnęli z ulgą, że kryzys, z którym zmagał się w ubiegłym roku, dobiegł końca. Niespodziewanie inaczej uważa za to Tomasz Hajto.

- Robert Lewandowski jest wybitnym piłkarzem, który przez 12 lat grał na najwyższym światowym poziomie, ale to nie znaczy, że nie może usiąść na ławce rezerwowych. Jak jest w słabszej formie, to wystawiam kogoś innego. Dzisiaj liczy się dobro narodowe, im szybciej Michał (Probierz - red.) to przyjmie, tym lepiej. Idę na to Euro po trupach, a nie po to, żeby się klepać po plecach z Lewandowskim, bo jestem fajny trener - powiedział w niedzielny programie "Cafe Futbol".

Jego opinii nie podzielił jednak dziennikarz Bożydar Iwanow. - Chyba nie wierzysz, że jeśli Robert Lewandowski nie zdobędzie pięciu bramek w drodze do baraży, to usiądzie na ławce - rozpoczął, ale wówczas wtrącił się Hajto. - Ale Bożydar mnie nie interesuje, w co ty wierzysz, a w co nie. Ja Ci mówię, jak wygląda profesjonalna piłka - stwierdził.

Hajto wyraził konkretną opinię nt. Szczęsnego. "Wystawiam Bułkę"

Były reprezentant Polski poszedł o krok dalej i poza Lewandowskim skrytykował również kolejnego lidera naszej drużyny, a mianowicie bramkarza Wojciecha Szczęsnego. - Uważam, że to idzie w złym kierunku. Po udanym Euro 2016 myślimy, że wyjdziemy na boisko i cały czas coś nam się należy. To jest potężny problem. Szczęsny jest numerem jeden, bo broni w Juventusie. Super, że tam jest i zrobił taką karierę. Ale po tym, co on zrobił z Mołdawią, to nie ma prawa grać w żadnym następnym meczu - zaznaczył.

- Musi dostać szansę ktoś inny, kto ma wolną głowę i ma więcej szczęścia. Przypisujemy kogoś do pozycji, że ktoś musi grać. Jeżeli Szczęsny gra słabo z Mołdawią, przy trzech bramkach popełnia karygodne błędy, to w następnym meczu wystawiam Bułkę, bo mamy takie możliwości - podsumował Hajto.