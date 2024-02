Gigantyczna sensacja w meczu Warta - Raków. Szybkie ciosy [WIDEO]

Za Rakowem Częstochowa trudna runda jesienna. Mistrzowie Polski przed sezonem zmienili trenera - Marka Papszuna zastąpił Dawid Szwarga, a ponadto doszło do kilku zmian kadrowych. Sprowadzeni piłkarze m.in. Sonny Kittel czy Łukasz Zwoliński nie do końca spełnili pokładane w nich nadzieje. To sprawiło, że zimę częstochowianie spędzili z dziewięcioma punktami straty do prowadzącego Śląska Wrocław.

Warta Poznań szybko zadała dwa szybkie ciosy. Pod koniec przyszedł jednak kontrowersyjny karny

Raków jesienią przyzwyczaił, że nie prezentuje się najlepiej w pierwszych połowach. Podobnie było w niedzielę w Grodzisku Wielkopolskim. Warta rozpoczęła mecz bardzo ofensywnie i już w trzeciej minucie prowadziła 1:0! Kajetan Szmyt przejął na linii pola karnego piłkę wybijaną przez jednego z obrońców i oddał silny strzał w kierunku bramki. A ten po drodze dotknął jeszcze jednego z "Medalików" i wpadł do siatki! Tak imponującego początku niedzieli z Ekstraklasą nie spodziewał się nikt.

W kolejnych minutach Raków nie potrafił się przebudzić. Częściej przy piłce utrzymywali się gospodarze, którzy już w 20. minucie prowadzili 2:0. Warta przejęła piłkę w okolicy linii środkowej boiska i wyprowadziła skuteczną kontrę. Pięknym strzałem wykończył ją Stefan Savić.

W kolejnych minutach tempo meczu nieco spadło. Zmieniło się to w doliczonym czasie gry. W trakcie akcji Rakowa dwóch zawodników padło w polu karnym, a w telewizji słychać było okrzyki bólu. Sędzia początkowo wskazał, że od bramki wznowi Jędrzej Grobelny. Chwilę później Bartosz Frankowski podbiegł jednak do monitora VAR i po wideoweryfikacji wskazał na rzut karny. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy on się należał.

"Nie sposób nie uznać, że to kolejny karny wyczarowany przez VAR. Z pewnością „oczywisty błąd", jak się często próbuje wmawiać" - ocenił Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Jedenastka została wykorzystana przez Bartosza Nowaka.

Raków Częstochowa dążył do wyrównania, ale nie zdążył

W drugiej połowie gra Rakowa nieco się poprawiła. Zespół Dawida Szwargi konstruował nieco więcej sytuacji. W 53. minucie mieli pierwszą dobrą okazję - rzut wolny jednak niecelnie egzekwował Bartosz Nowak.

W 66. minucie było o krok od remisu. Raków wrzucił piłkę w pole karne, a tam Jakub Bartkowski wybijał to dośrodkowanie. O mały włos, a futbolówka znalazłaby się w siatce. Zanim wyszła na rzut rożny, uderzyła w słupek. Gospodarze mogą mówić o sporym szczęściu w tej sytuacji. W 82. minucie po strzale Koczergina defensorzy wybijali w końcówce.

Raków tym samym bardzo źle rozpoczął wiosnę. "Medaliki" tracą obecnie do prowadzącego Śląska dziewięć punktów, a wrocławianie mają do rozegrania jeszcze jeden mecz. Dziś o 17:30 zmierzą się z Pogonią. Z kolei Raków kolejny mecz czeka w sobotę 17 lutego o 20:00. Wówczas zmierzy się z Piastem Gliwice.

Warta Poznań - Raków Częstochowa 2:1 (2:1)

Gole: 3' Kajetan Szmyt, 20' Stefan Savić - 45' Bartosz Nowak