Reprezentacja Iranu w środę odpadła w półfinale Pucharu Azji. Drogę do zwycięstwa zamknął jej późniejszy triumfator tych rozgrywek - Katar. O irańskiej piłce zrobiło się jednak głośno z innego powodu. W sobotę tamtejsza federacja ujawniła, że wysłała zaskakujące pismo do władz FIFA. Zaapelowano w nim o zawieszenie jednej z federacji członkowskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia kontra Ruch! Starcie kibicowskich gigantów na Stadionie Śląskim

Iran wysłał pismo do FIFA. Trudno nie złapać się za głowę. "Poważny wniosek"

Chodzi o federację izraelską, a sprawa ma związek z toczącą się od października wojną z palestyńskim Hamasem. Izrael został oskarżony przez Iran o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. - Federacja Piłki Nożnej Islamskiej Republiki Iranu zwraca się z poważnym wnioskiem do FIFA, związków piłkarskich i jej członków w związku z nieludzkimi działaniami reżimu syjonistycznego w Palestynie. Dokonuje on zbrodni wojennych w Gazie oraz masakry na niewinnej ludności cywilnej, zwłaszcza dzieciach, a także kobietach i mężczyznach, w tym zawodnikach, trenerach i sędziach, a także odpowiada za niszczenie budynków i środków komunalnych, domów i pomieszczeń mieszkalnych, placówek medycznych i szpitali, a także miejsc treningowych, szkół i uniwersytetów oraz niezliczonych obiektów sportowych, w tym infrastruktury piłkarskiej - czytamy w piśmie, udostępnionym przez irański związek.

Iran oskarżył Izrael o najgorsze. Hipokryzja aż bije po oczach

W związku z wymienionymi zarzutami Iran domaga się wykluczenia izraelskich drużyn z międzynarodowych rozgrywek, dokładnie tak, jak postąpiono z Rosją tuż po ataku na Ukrainę. - W ramach odpowiedzialności społecznej i czysto ludzkiej, organizacje zajmujące się organizacją piłki nożnej na świecie winny wystąpić jako zjednoczony front w celu całkowitego zawieszenie Izraelskiej Federacji Piłki Nożnej. Powinniśmy podjąć natychmiastowe i poważne działania we wszelkich sferach działalności związanych z piłką nożną, aby zapobiec kontynuacji tych straszliwych zbrodni oraz zapewnić niewinnym ludziom i cywilom żywność, wodę pitną, artykuły farmaceutyczne i medyczne - zaapelowano.

Wniosek Iranu wydaje się tym bardziej dziwny, gdy weźmie się pod uwagę medialne doniesienia, że państwo to aktywnie dozbraja wojsko rosyjskie oraz palestyńskie bojówki, przyczyniając się do eskalacji obu konfliktów. Poza tym rządzący nim reżim ajatollahów sam oskarżany jest o łamanie praw człowieka. W 2022 r. brutalnie spacyfikował protesty społeczne po tym, jak policja obyczajowa doprowadziła do śmierci młodej kobiety tylko dlatego, że nie założyła hidżabu. Z protestującymi solidaryzowali się wówczas nawet irańscy piłkarze, którzy na mundialu w Katarze symbolicznie zamilkli w trakcie odgrywania hymnu.