Jacek Jońca jest związany z Telewizją Polską od 1993 roku. Niedawno w jednym z wywiadów w mocnych słowach ocenił pracę poprzedniego dyrektora Marka Szkolnikowskiego. - Po pierwszym nieudanym podejściu jako dziennikarz TVP Sport, drugi raz pojawił się już po nastaniu nowego kierownictwa TVP w osobie Jacka Kurskiego. Nie rozumieliśmy, o co chodzi, a dodatkowo sam Włodzimierz Szaranowicz przyznawał, że to skandal, że mu narzucają taką osobę - stwierdził dziennikarz.

Co dalej z Jackiem Jońcą? Jakub Kwiatkowski wyjaśnia

Jońca w ostatnich latach pracował głównie przy tenisie. Marek Szkolnikowski w rozmowie z Weszło.com zdradził jednak, że w środowisku coraz więcej osób nie życzyło sobie, aby dziennikarz komentował mecze. - Jak Jońca komentował tenis, to team Igi Świątek napisał maila, że sobie nie życzy, by pan Jońca komentował tenis - wyjawił były dyrektor. - No to został tenis stołowy. To gdzieś pojechał na jakieś zawody - było jakoś w czasie, kiedy zaczynała się wojna na Ukrainie - była tam jakaś trenerka Rosjanka, no to ją poszarpał. Wtedy organizatorzy poprosili, żeby jednak nie jeździł na te zawody - dodał.

Były dyrektor TVP Sport sugerował też, że nie mógł zwolnić Jońcy, bo ten był "nie do ruszenia" i był człowiekiem "zasiedziałym w związkach zawodowych".

O obecną sytuację Jacka Jońcy zapytany został zastępca Szkolnikowskiego - Jakub Kwiatkowski, który był gościem programu "Pogadajmy o piłce". - Pytanie z kategorii trudniejszych. Ten temat został ostatnio wywołany. Jacek Jońca nie jest ujęty w grupie komentatorów na igrzyska - skomentował.

Niedawno do sportowej redakcji TVP dołączyła Maja Strzelczyk. Niewykluczone, że niebawem będą kolejne "transfery" do stacji, o czym również wspomniał Kwiatkowski.