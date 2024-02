W grudniu minionego roku Jakub Kwiatkowski przestał być rzecznikiem PZPN-u i reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz i dyrektor departamentu komunikacji Tomasz Kozłowski uznali, że nie chcą z nim już współpracować. Kwiatkowski spędził w związku 11 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Absurdalna sytuacja z udziałem Lewandowskiego

Jakub Kwiatkowski był gościem programu "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki.pl. Poruszono kilka tematów związanych z TVP. Mówiono m.in. o powrocie PKO Ekstraklasy do telewizji publicznej, planach na mecze Legii Warszawa w europejskich pucharach, igrzyskach olimpijskich i grupie komentatorów stacji. Wspominano też lata pracy Kwiatkowskiego w PZPN.

W pewnym momencie padło pytanie ze strony Mateusza Święcickiego o najbardziej absurdalną prośbę, jaką Kwiatkowski otrzymał. Ten od razu wspomniał o sytuacji dotyczącej Roberta Lewandowskiego, kapitana reprezentacji Polski. Zaczęło się od tego, że jeden z kibiców chciał przekazać piłkarzowi list. Kwiatkowski nie znał jego treści, nie otwierał go przed wręczeniem Lewandowskiemu.

- Jedna mi się przypomina, była totalnie absurdalna. Kiedyś na zgrupowaniu był pan jakiś w recepcji hotelowej. Oczywiście, tam masa ludzi się kręci, którzy próbują skorzystać na tym, że jest reprezentacja. Ktoś mnie poprosił, że jakiś pan mnie szuka. Wychodzę i starszy człowiek, taki w słusznym wieku, po pięćdziesiątce. Miał strasznie smutny wyraz twarzy, prawie łzy w oczach i zapytał mnie, czy mogę mu w czymś pomóc. Ja go spytałem, o co chodzi, a on, że ma list do Roberta Lewandowskiego. Faktycznie miał kopertę zaadresowaną "Robert Lewandowski". Myślałem sobie: "Kurczę, pewnie jakieś chore dziecko ma czy coś" - zaczął opowiadać Kwiatkowski.

List dotarł do Lewandowskiego, ale nie spodobała mu się jego treść. Był wręcz zażenowany zaistniałą sytuacją.

- Wziąłem ten list, powiedziałem temu człowiekowi, żeby poczekał, poszedłem na kolację, przyszli piłkarze, oddałem Robertowi list i zapomniałem tak naprawdę o tym. Skończyła się ta kolacja, Robert podchodzi, spojrzał się na mnie, zostawił ten list i zrobił taką minę bardzo zniesmaczoną. Mówi: "Co ludzie mają w głowie...". Przeczytałem ten list. I napisał, że on ma kredyt we frankach i czy Robert mu go nie spłaci - wyznał Kwiatkowski. Dziennikarzy będących w studio zamurowało, jedynie Janusz Basałaj wydusił z siebie urwane zdanie, by uniknąć wulgaryzmu: "O ja pier...".

- Wyszedłem i on do mnie z taką nadzieją w oczach, jak mnie zobaczył: "No i co, widział?". Wiem, że się nie czyta czyjejś korespondencji, ale już nie mogłem nie spojrzeć. I mówię mu: "Widział. I ja też widziałem. Nie wstyd tak panu? Też mam kredyt we franku, znam Roberta. W życiu bym nie przypuszczał, żeby go spytać, czy on nie spłaci kredytu". Dzisiaj bym inaczej zareagował, to było parę lat temu - dodał były rzecznik PZPN.

Reprezentacja Polski wróci do gry 21 marca, wtedy zmierzy się w półfinale baraży o awans na Euro 2024 z Estonią. Dziś rzecznikiem kadry jest Emil Kopański.