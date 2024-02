Poważny problem Lecha. Niepokojące słowa Rumaka

Filip Szymczak i Radosław Murawski - oni zapewnili Lechowi pierwsze trzy punkty w 2024 roku. Dzięki pokonaniu Zagłębia Lech pozostaje na trzecim miejscu w tabeli i może czekać na wyniki meczów z udziałem Śląska Wrocław i Jagiellonii Białystok, z nadziejami na potknięcie przynajmniej jednej z tych drużyn. Obecna strata do lidera wynosi pięć, a do wicelidera dwa punkty.

Lech Poznań może mieć ciężko o mistrzostwo. Mariusz Rumak mówi jak jest

Choć poznaniacy dobrze rozpoczęli rundę, to trapią ich spore problemy kadrowe. W sobotnim meczu nie wystąpili Artur Sobiech i Mikael Ishak, którzy walczą z kontuzjami już od okresu przygotowawczego, a także Afonso Sousa, Filip Dagerstal oraz Miha Blazić - oni również mają problemy zdrowotne. Ponadto za kartki nie mógł zagrać Kristoffer Velde, a Ali Gholizadeh przebywa na urlopie po Pucharze Azji. Mariusz Rumak miał spory ból głowy, aby zebrać kadrę meczową - na ławce zasiadło aż czterech nastolatków, trzech z nich jeszcze nie debiutowało w ekstraklasie. W trakcie meczu urazów nabawili się też Adriel Ba Loua i Antonio Milić.

- Z takim składem będzie bardzo trudno walczyć o mistrzostwo. Dziś nawet nie było nas dwudziestu - mówił po spotkaniu szkoleniowiec Lecha. - Większość tych kontuzji to urazy mechaniczne. Nie sprzyja nam szczęście - dodał.

Przed Lechem teraz coraz trudniejsze spotkania. Za tydzień rywalem "Kolejorza" będzie Jagiellonia Białystok - ten mecz może być ważny w kontekście układu tabeli na koniec sezonu. Za dwa tygodnie poznaniacy zagrają z kolei ze Śląskiem. - Jestem optymistą, ale czeka nas bardzo trudny okres. Musimy mieć więcej zawodników - ocenił Rumak

Niewykluczone, że do końca okienka transferowego w Poznaniu pojawi się jeszcze jakiś nowy zawodnik. W ekstraklasie ruchów przychodzących można dokonywać do końca lutego. - Codziennie rozmawiamy o transferach. To nie jest tak, że Lech je zrobi lub nie. Nie chcę niczego deklarować, natomiast trzeba uwzględnić kontekst dzisiejszych urazów - przyznał szkoleniowiec.