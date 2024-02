Tomasz Adamek w maju stoczy kolejną walkę. Hit. "Ewenement na skalę światową"

Tomasz Adamek nigdy nie walczył w oktagonie. 24 lutego w Gliwicach zadebiutuje w klatce. Wtedy zmierzy się z Mamedem Chalidowem na gali KSW Epic. Pojedynek odbędzie się na zasadach bokserskich. Potem "Górala" czeka debiut we freak fightach.

Adamek weźmie udział w hitowym pojedynku

Walka Adamek - Chalidow to będzie hit zimy. Wiosną szykuje się kolejna duża walka z udziałem "Górala". W maju ma zawalczyć na gali Fame MMA.

Na ten moment nie wiadomo, kto dokładnie będzie rywalem słynnego boksera. Trwają rozmowy i prace nad znalezieniem głośnego nazwiska. Obu stronom zależy, żeby to była medialna walka i wiele wskazuje na to, że taka będzie.

Mateusz Borek zdradził, że przeciwnik Adamka jest wstępnie ustalony, pozostało ustalenie szczegółów kontraktu z federacją Fame. Nie podał jednak konkretnego nazwiska.

- Jak to Tomek mawia, zdecydują dutki, czyli za kogo będą chcieli najwięcej zapłacić. Wstępnie jesteśmy dogadani na konkretnego rywala na maj. Zostają nam szczegóły dotyczące finalizacji. Myślę, że chłopaki z Fame zachowali się bardzo elegancko, bo poprosiliśmy ich z Tomkiem, żeby dali nam zgodę na walkę w KSW, mimo że ma podpisany kontrakt z Fame. To jest w ogóle ewenement na skalę światową, że ktoś walczy o zawodnika, podpisuje z nim dobry kontrakt i w zasadzie bez toczenia walki decyduje się na zgodę dla innej federacji - powiedział Borek w rozmowie z kanałem Goniec SPORT.

Dziennikarz wyjawił, że Adamek jest w dobrej formie, intensywnie przygotowuje się do nowego wyzwania, czyli walki z Chalidowem. Widział boksera podczas treningu.

- Zobaczyłem zawodnika w dobrej formie, a nawet bardzo dobrej formie. Zobaczyłem kogoś głodnego, zadowolonego z tego, co robi, też kompletnie świadomego. Nawet jeśli te pierwsze tygodnie były dosyć trudne, to on się kompletnie tym nie denerwował. Wiedział, że pewne rzeczy przyjdą - ocenił.

Tomasz Adamek stoczył w swojej karierze 59 walk bokserskich. 53 z nich wygrał, w tym 31 przez nokaut. Pojedynek z Mamedem Chalidowem będzie liczył się do tego bilansu, więc będzie to jubileuszowa, 60. walka "Górala".