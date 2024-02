Wieczysta pokonała rywala z Premier Ligi. Nowi piłkarze już strzelają [WIDEO]

Po pierwszej, jesiennej rundzie III ligi IV grupy Wieczysta Kraków z 41. punktami jest liderem tabeli. Najbliższej krakowskiego zespołu jest Avia Świdnik, która traci do pierwszego miejsca zaledwie trzy punkty. W ramach przygotowań do wznowienia rozgrywek drużyna Wieczystej udała się do Turcji. W sobotę o godz. 9:00 piłkarze Sławomira Peszki rozegrali pierwszy w tym roku sparingowy mecz przeciwko zagranicznemu rywalowi.

Wieczysta pokonała drużynę z kazachskiej Premier Ligi

Drużyna z Krakowa zagrała z Turanem Turkistan - klubem, który pod koniec października awansował do najwyższej ligi w Kazachstanie, czyli Premier Ligi. Co ciekawe, to polski zespół prowadził grę z dużo lepszym przeciwnikiem. Zawodnicy Wieczystej dłużej utrzymywali się przy piłce, co przełożyło się na wiele sytuacji do strzelenia bramki.

Mimo to pierwszy gol dla zespołu prowadzonego przez Peszkę padł po rzucie wolnym. Piłkę na 25. metrze ustawił Rafał Pietrzak. Futbolówka po silnym strzale została odbita przez bramkarza rywali, jednak tuż po interwencji przytomnością umysłu popisał się Tomasz Swędrowski, który wyprowadził Wieczystą na prowadzenie. 30-latek trafił do zespołu z Małopolski pod koniec stycznia tego roku, odchodząc z Ruchu Chorzów.

Drugiego gola krakowianie strzelili w ostatniej akcji meczu, kiedy to Maciej Jankowski popisał się efektownym strzałem zza pola karnego, po którym piłka odbiła się od nogi jednego z piłkarzy Turanu i wpadła do siatki. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Wieczystej. Co ciekawe, tego samego dnia krakowska ekipa ma w planach rozegranie jeszcze jednego sparingu. Ich rywalem będzie zespół CSM Resita. Początek starcia o godz. 14:00.

Wieczysta Kraków - Turan Turkistan 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Swędrowski 32, 2:0 Jankowski 90+3.