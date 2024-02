Sceny w zagranicznej lidze. Polak został bohaterem meczu, choć nie powinien [WIDEO]

Filip Kurto od października 2021 roku jest bramkarzem australijskiego Macarthur FC. W jego barwach rozegrał już 72 spotkania. Wcześniej występował też w barwach m.in. holenderskiej Rody. W latach 2009-12 był zawodnikiem Wisły Kraków, z którą wywalczył mistrzostwo Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Filip Kurto obronił rzut karny. Duża kontrowersja

W sobotę 10 lutego Macarthur FC zmierzył się na wyjeździe z Macarthur FC w ramach kolejnej kolejki ligi australijskiej. W 21. minucie zespół Polaka wyszedł na prowadzenie po trafieniu Jake'a Hollmana. Do samej końcówki utrzymywał się wynik 1:0. I wtedy doszło do prawdziwych scen.

W 84. minucie zespół z Melbourne otrzymał rzut karny, do którego podszedł Bruno Fornaroli. Napastnik nie zdołał jednak pokonać polskiego bramkarza. Kurto odbił piłkę, która jednak zaczęła toczyć się w kierunku linii bramkowej. 32-latek w ostatniej chwili ją wybił i uchronił zespół przed utratą bramki. Jak się jednak okazuje, piłka przekroczyła linię bramkową i gol powinien zostać uznany.

Po tej sytuacji w mediach zawrzało. Liga australijska nie posiada goal-line technology, a to nie pierwszy tego typu skandal w tamtejszych rozgrywkach. "Dajcie nam technologię goal-line. Słuchajcie swoich klientów", "Dlaczego nie ma kamer na linii?" - komentowali kibice w mediach społecznościowych.

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Filipa Kurto i spółki. Z kolei dla Melbourne Victory była to pierwsza porażka w tym sezonie. W tabeli Macarthur FC zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli ze stratą siedmiu punktów do lidera. Do końca sezonu zostało dziewięć kolejek.