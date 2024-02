Benzema wypowiedział się na temat arabskiej piłki. Odważne słowa

Latem zeszłego roku do Arabii Saudyjskiej przeniosło się wielu topowych piłkarzy. Na taki ruch zdecydowali się między innymi Roberto Firmino i Siergiej Milinković-Savić. Trend zapoczątkował Cristiano Ronaldo, który w styczniu 2023 roku trafił do Al-Nassr.

Karim Benzema mówi o saudyjskiej lidze. "Jestem ambasadorem"

Do tamtejszej ligi przeniósł się również Karim Benzema. Francuz związał się z Al-Ittihad. Do tej pory rozegrał łącznie 20 meczów, w których strzelił 12 goli i zaliczył pięć asyst. Napastnik niedawno udzielił wywiadu GQ Middle East, gdzie wypowiedział się o saudyjskich rozgrywkach i rzucił odważną zapowiedź.

- Gra w Arabii Saudyjskiej to nowe wyzwanie, które mi się podoba. Długoterminowy projekt w kraju muzułmańskim. Jestem nie tylko piłkarzem, ale również ambasadorem. Jestem tu, aby w najbliższej przyszłości sprowadzić kolejnych świetnych europejskich graczy. Naszym wyzwaniem jest podniesienie poziomu rozgrywek do lig europejskich - powiedział.

Ostatnio pojawiały się informacje, że Benzema ma konflikt z klubem i nie wyklucza się jego odejścia. Ben Jacobs z CBS Sports przekazał jednak, że Saudyjczycy chcą, aby Francuz pozostał w klubie przynajmniej jeszcze przez jeden sezon. I dodał, że żadna ze stron nie chciała do tej pory kończyć współpracy.

- Czas pokaże, co stanie się dalej, ale to ja będę decydował, kiedy moja kariera się zakończy. Chciałbym, żeby mnie zapamiętano jako osobę, która zaczynała od dna i samotnie wspięła się na szczyt, pomimo przeszkód, które napotkała. To coś, co napawa mnie dumą - dodał Benzema.

Al-Ittihad zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli saudyjskiej ligi z dorobkiem 31 punktów. Najbliższy mecz rozegra w czwartek. Tego dnia zmierzy się z Navbahor Namangan w azjatyckiej Lidze Mistrzów.