W Rosji wrze. Gwiazdom odmówiono wydania wiz na ME. "Po prostu z nas kpią"

W dniach 12-18 lutego w Bukareszcie odbędą się mistrzostwa Europy w zapasach. Udział w nich mieli wziąć reprezentanci Rosji, jednak na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju okazało się, że nie wszystkim wydano wizy. Tylko trzech zapaśników z 10-osobowej drużyny w stylu dowolnym otrzymało pozwolenie na wjazd do Rumunii: Magomed Kurbanow, Gadżymurad Raszydow, Abasgadży Magomiedow.

"Wygląda na to, że rywale zacierają ręce" - pisze rosyjski portal championat.com, który informuje, którzy rosyjski zawodnicy nie otrzymali wiz. Wśród nich jest Abdułraszyd Sadułajew - dwukrotny mistrz olimpijski z Rio de Janeiro oraz Tokio w kategorii do 97 kg - czy też Artur Najfonow brązowy medalista z ostatnich Igrzysk Olimpijskich w kategorii do 86 kg.

Sprawa braku otrzymania wiz dotyczy także zapaśników w stylu klasycznym oraz kobiet. W sumie rosyjska drużyna na mistrzostwach Europy w Bukareszcie miała składać się z 30 zawodników, ale tylko 12 sportowców otrzymało zielone światło. Szef krajowej federacji zapasów Michaił Mamiaszwili mówi, że Rosja nadal będzie reprezentowana we wszystkich kategoriach wagowych. W tym przypadku sztab trenerski powinien był mieć plan i potencjalnych następców.

- Nie wszyscy nasi sportowcy otrzymali już wizy uprawniające do udziału w mistrzostwach Europy. Dotyczy to zapaśników stylu dowolnego, klasycznego i drużyny kobiet. Oni, pracownicy Ambasady Rumunii w Rosji, po prostu z nas kpią. Mamy nadzieję, że pozostałe wizy otrzymamy w najbliższej przyszłości. Ale w każdym razie na mistrzostwach Europy nasza drużyna będzie reprezentowana we wszystkich kategoriach wagowych: 10 w stylu dowolnym, 10 w stylu klasycznym, 10 w zapasach kobiet - powiedział Michał Mamiaszwili cytowany przez portal championat.com.

"Chcemy wierzyć, że takie biurokratyczne kroki nie zdemoralizują rosyjskiej drużyny zapaśniczej, która zmierza na igrzyska olimpijskie. Na szczęście w walce nie dają punktów za takie brudne czyny" - podsumowały rosyjskie media.