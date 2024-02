Ile zarabiają gwiazdy muzyki za występ na Super Bowl? Suma, w którą aż trudno uwierzyć

W niedzielę 11 lutego dziesiątki milionów Amerykanów zasiądą przed telewizorami, aby obejrzeć Super Bowl. W zeszłym roku, kiedy to Kansas City Chiefs pokonali Philadelphia Eagles, transmisja finału ligi NFL była trzecim najczęściej oglądanym programem telewizyjnym w historii amerykańskiej telewizji. Wówczas starcie obejrzało około 113 milionów widzów w USA, 12 mln w Kanadzie oraz 8,5 mln w Meksyku.

Ile gwiazdy zarabiają za występ podczas Super Bowl?

W tym roku na stadionie Allegiant w Las Vegas o tytuł zagrają zespoły San Francisco 49ers oraz Kansas City Chiefs. Głównym elementem przerwy w meczu jest występ gwiazdy, która umila czas widzom i kibicom zgromadzonym na stadionie. Bardzo często są to gwiazdy światwego formatu jak Michael Jackson (wystąpił w 1993 r.) czy Madonna (2012). Rok temu fani mogli podziwiać na scenie Rihannę. Ile artyści inkasują za wykonanie utworów podczas 11-minutego występu?

Odpowiedź brzmi: Nic. Zero. Gwiazdy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, jednak mimo to występ podczas Super Bowl dla każdej z nich jest zawodowym marzeniem. Wszystko przez wspomnianą olbrzymią oglądalność. Dla artystów jest to wielka szansa na zdobycie nowych fanów i słuchaczy, którzy zainteresują się ich twórczością. Każdy wykonawca, który pokaże się podczas finału NFL, zalicza gwałtowny wzrost popularności.

Według magazynu "Billboard" Justin Timberlake po wystąpieniu podczas Super Bowl w 2018 roku zwiększył sprzedaż swoich albumów o 534 proc. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Lady Gagi, z tym że płyty piosenkarki zaczęły sprzedawać się o 1000 proc. lepiej. Podczas tegorocznego finału w przerwie spotkania zaśpiewa Usher - wokalista uważany za współczesnego króla muzyki R&B. Z pewnością występ przyniesie 45-latkowi wiele korzyści, mimo że za samo wykonanie utworów nie dostanie ani grosza. Oprócz Ushera fani usłyszą również holenderskiego artystę DJ - Tiësto.

Transmisję z Super Bowl przeprowadzi stacja Polsat. W Stanach Zjednoczonych wydarzenie rozpocznie się o godz. 18:30, natomiast w Polsce będzie to godz. 00:30 w poniedziałek 12 lutego.