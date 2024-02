Wielki powrót do Barcelony. Ogromne wzmocnienie. Dostał wreszcie zielone światło

Marc-Andre ter Stegen wydaje się być osobą nie do zastąpienia w Barcelonie. Jeden z liderów, kapitanów, daje sporo pewności w bramce, nawet jeśli drużyna jest postawiona pod ścianą. Ostatni mecz zagrał prawie trzy miesiące temu. Wszystko z powodu kontuzji pleców. Musiał poddać się operacji.

Ważny powrót do składu Barcelony

Przez ostatnie tygodnie niemieckiego bramkarza zastępował Inaki Pena. Zdarzało mu się popisać efektownymi interwencjami, ale było ich na lekarstwo. Szczególnie źle wyglądał w styczniu. Wówczas Barcelona straciła aż 19 bramek. Katalońskie radio RAC1 wyliczyło, że pod tym względem to był jej najgorszy miesiąc w historii.

24-latek jest na ostatnim miejscu w wielu statystykach La Ligi. Ma chociażby najmniejszą liczbę złapanych dośrodkowań, najniższy procent udanych interwencji i najgorszy stosunek wpuszczonych goli do tych oczekiwanych. Rezerwowy bramkarz Barcelony udowodnił, że nie jest gotowy do gry na tym poziomie.

Powrót ter Stegena między słupki po trzech miesiącach należy traktować jako zimowe wzmocnienie Barcelony. Niemiec daje większe bezpieczeństwo w bramce i zwiększa gwarancję, że Barcelona nie będzie zmuszona do szybkiego gonienia wyniku.

Od jakiegoś czasu ter Stegen trenuje z całym zespołem. Zdaniem "Mundo Deportivo" jest już gotowy do gry i dostał pozwolenie od lekarzy. W tym tygodniu stwierdzili powrót do pełnej sprawności po kontuzji i operacji pleców. To oznacza, że może zagrać już w ten weekend. W niedzielę wieczorem Barcelona zagra z walczącą o utrzymanie Granadą, której piłkarzami są Kamil Jóźwiak i Kamil Piątkowski.

W tym sezonie Marc-Andre ter Stegen zagrał w 17 meczach dla Barcelony, osiem razy zachował czyste konto. Niedawno po raz drugi został ojcem i odebrał nagrodę Aldo Roviry dla najlepszego piłkarza FC Barcelony w sezonie 2022/2023. Ma ważny kontrakt z "Blaugraną" do końca czerwca 2028 r.