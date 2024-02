Wstrząsająca relacja żony Daniego Alvesa. Wierzyć się nie chce

Pod koniec 2022 roku Dani Alves miał rzekomo dopuścić się napaści na tle seksualnym na 23-letnią kobietę w klubie Sutton w Barcelonie, a do tego uderzyć ją i zgwałcić. Niedługo później trafił do więzienia Brians 2 nieopodal Barcelony, w którym przebywał nieco ponad rok. Podczas dochodzenia wielokrotnie zmieniał zeznania, co sprowadziło na niego jeszcze większe kłopoty.

Nowe informacje ws. Daniego Alvesa. Była żona piłkarza, Joana Sanz, przemówiła

Na początku tygodnia rozpoczął się proces w jego sprawie, a w najbliższych dniach ma zostać przesłuchanych kilkadziesiąt osób. Potwierdzono, że jedną z nich będzie była żona piłkarza Joana Sanz. - Czuje się wykorzystana przez Alvesa. Nie wie, czy będzie zeznawać na jego korzyść podczas rozprawy - przekazała dziennikarka Laura Fa, cytowana przez kataloński "Sport".

Stało się dokładnie tak, jak zapowiadano. We wtorek wieczorem Sanz została przesłuchana ws. byłego partnera. Zdradziła, że w noc zdarzenia Alves nic jej nie powiedział, a po raz ostatni skontaktowała się z nim ok. godz. 23. - Zapytałam go na WhatsApp, czy przyjdzie na kolację, a on odpowiedział, że nie. Później nie miałam z nim już kontaktu. Pamiętam to - stwierdziła, cytowana przez "Sport". Dodatkowo zaprzeczyła, jakoby rozzłościła się na 40-latka, który odmówił wyjścia z nią, twierdząc, "że to męski wieczór".

Nie ukrywała jednak, że kiedy piłkarz wrócił do domu, był pod wpływem alkoholu. - Wrócił do domu bardzo pijany, czuć było od niego alkohol. W domu mamy kilka mebli, kiedy przybył do domu ok. 4 nad ranem, to odbił się od szafy i upadł na łóżko. Widząc jego stan, wiedziałam, że lepiej zostawić rozmowę na jutro - wyjaśniła, cytowana przez "Mundo Deportivo". Następnego dnia faktycznie porozmawiała z Brazylijczykiem, który wstał bardzo późno, ale usłyszała, że "był ze swoimi przyjaciółmi".

"Marca" dodaje, że "powołani w charakterze świadków znajomi potwierdzili tę wersję, podkreślając, że piłkarz spożył bardzo dużą ilość alkoholu". Jego przyjaciel Bruno, który pojechał z nim do Sutton ujawnił, że zjedli kolację w restauracji przed pójściem do klubu. Następnie we czwórkę wypili butelkę whisky, kilka ginów z tonikiem i cztery butelki wina.

Ostatnie przesłuchania w tej sprawie odbędą się w środę. I choć piłkarzowi grozi nawet 18 lat więzienia, to nie jest to jego jedyny problem. Dziennik "El Confidencial" opublikował obszerny artykuł, w którym poinformował, że Alves dosłownie tonie w długach.