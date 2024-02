Polska młodzieżówka zagrała tak, że szczęka opada! Brawo, brawo [WIDEO]

Reprezentacja Polski do lat 17 niedawno udała się na zgrupowanie w Hiszpanii, gdzie ma zaplanowane trzy spotkania towarzyskie (wszystkie zostaną rozegrane w La Nucii). Na początek czekało ją starcie ze Szwedami, których w październiku pokonali 2:1 w ramach eliminacji Euro 2024.

Cudowny gol młodzieżowego reprezentanta Polski. To był tylko początek

W tamtym spotkaniu jednego z goli dla Polaków strzelił Oskar Pietuszewski, który i tym razem pokonał bramkarza rywali. Już w siódmej minucie dopadł do piłki zagranej głową przez Jakuba Adkonisa i złożył się do strzału przewrotką. Piłka jeszcze skozłowała przed szwedzkim golkiperem i wpadła do bramki.

Pięć minut później Pietuszewski do trafienia dołożył asystę. Krótko rozegrał piłkę z jednym z kolegów z zespołu, a następnie dośrodkował w kierunku stojącego w polu karnym Michaela Izunwanne, który strzałem głową podwyższył na 2:0 dla Polski. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Polska U-17 nie dała szans Szwedom. Dublet pomocnika

W 62. minucie Polacy strzelili kolejnego gola. Wykorzystali błąd Szwedów w środku pola i przejęli piłkę, która trafiła pod nogi Adkonisa. Ten ruszył z nią w kierunku bramki przeciwników, minął jednego z nich, a następnie oddał bardzo precyzyjny strzał zza pola karnego. W 86. minucie pomocnik miał świetną szansę na skompletowanie dubletu. Jego strzał z rzutu karnego został obroniony, ale dobitka okazała się skuteczna. Dzięki temu Polska U-17 wygrała ten mecz aż 4:0.

Kolejny mecz podczas zgrupowania w Hiszpanii Polacy rozegrają w czwartek 8 lutego. Tego dnia o godzinie 14:00 zmierzą się z Czechami. Natomiast w sobotę 10 lutego o godz. 18:00 będą rywalizować z Norwegami.

Dla reprezentacji do lat 17 będą to ostatnie sprawdziany przed drugą częścią eliminacji do Euro 2024. W drugiej połowie marca czekają ją potyczki z Bośnią i Hercegowiną (20.03), Białorusią (23.03) oraz Czechami (26.03).