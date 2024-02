Zapomniany reprezentant Polski podbija zagraniczną ligę! "Może marzyć o Euro"

W styczniu Bartłomiej Drągowski opuścił drugoligową Spezię i zamienił Włochy na Grecję, podpisując kontrakt z Panathinaikosem. Do tej pory bramkarz rozegrał cztery mecze, wpuścił cztery bramki i zachował dwa razy czyste konto. Ostatnie zanotował w niedzielę w prestiżowym meczu z Olympiakosem (2:0). Jeśli Polak się dobrze spisze w Atenach, to Panathinaikos będzie mógł go latem wykupić za niespełna cztery miliony euro. Na razie Drągowski nie zawodzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

- Kiedy 19 stycznia Drągowski postawił stopę w Grecji, nikt nie spodziewał się, że trener Fatih Terim tak szybko da mu szansę. (...) Interwencje Polaka w kilku meczach utrzymały Panathinaikos przy życiu. Świetnie bronił, gdy Panathinaikos go potrzebował - pisze grecka "Gazzetta". I dodaje, że Polak świetnie gra nogami.

- Jego statystyki w grze nogami są całkiem dobre, ponieważ w czterech meczach wykonuje średnio siedem długich podań na mecz, ze skutecznością bliską 70 procent. Jeżeli chodzi o krótkie podania nogami, to notuje prawie 15 podań na mecz, ze skutecznością 97 proc. Liczby te, choć próba jest wciąż niewielka, stanowią pozytyw. (...) Początkowy wizerunek Drągowskiego jest dość dobry, co napawa optymizmem. Bramkarz całkiem dobrze poradził sobie z dotychczasowymi wyzwaniami - czytamy.

Jego dobre występy odnotowały także włoskie media.

- Drągowski wyruszył na podbój Aten i od razu zaczął być decydujący. Niewiele osób spodziewało się, że trener zielonej drużyny z Aten, Fatih Terim, zaufa mu od samego początku, ale teraz wszyscy zastanawiają się nad wyborem, którego dokonał, biorąc pod uwagę doskonałe wyniki Polaka, który w czterech meczach, w których został wystawiony, dwukrotnie nie stracił bramki, tracąc tylko cztery gole. (...) Teraz, po powrocie na boisku, marzenie o reprezentacji Polski i Euro, nawet w roli trzeciego bramkarza, znowu staje się realne - zauważa "Tuttomercatoweb".

Ciekawa kariera Drągowskiego. Miał zostać gwiazdą Serie A, a wylądował w drugiej lidze

W 2016 r. Drągowski zamienił Jagiellonię Białystok na Fiorentinę, gdzie początkowo był rezerwowym. Nazwisko w Serie A wyrobił sobie dopiero między słupkami Empoli w sezonie 2018/19. Po powrocie z wypożyczenia stał się mocnym punktem Violi. Jeszcze w sezonie 2020/21 należał do grona czołowych bramkarzy ligi. Problem w tym, że później stracił miejsce w składzie, aż w sierpniu 2022 r. trafił do Spezii. W ostatnich miesiącach nie grał, więc w styczniu zdecydował się na transfer do ligi greckiej.

W 2020 r. Jerzy Brzęczek dał mu szansę debiutu w reprezentacji. Od tamtej pory wychowanek Jagiellonii rozegrał tylko jeden mecz w kadrze, a było to w 2022 r. Dziś Michał Probierz, oprócz Wojciecha Szczęsnego, może w kadrze postawić na Łukasza Skorupskiego, Marcina Bułkę czy Kamila Grabarę. Słowem, Drągowskiego czeka zacięta walka o powołanie.