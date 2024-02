Nieoczekiwany zwrot w procesie Alvesa?! Żona może go pogrążyć

W nocy 30 grudnia 2022 r. Dani Alves miał dopuścić się napaści na tle seksualnym na 23-letnią kobietę w klubie Sutton w Barcelonie, a do tego uderzyć ją i zgwałcić. Dodatkowo pogrążył go fakt, że pięciokrotnie podczas śledztwa zmieniał zeznania. 20 stycznia zeszłego roku został aresztowany i do tej pory przebywał w więzieniu Brians 2 nieopodal Barcelony.

Pięć osób zeznawało w pierwszym dniu procesu Daniego Alvesa

W poniedziałkowy poranek ruszył proces najbardziej utytułowanego zawodnika w historii futbolu. Jak można było się domyślić - nie doszło do ugody między stronami, a Dani Alves utrzymuje, że jest niewinny. W sądzie obrońcy Alvesa zwracali uwagę na to, że Brazylijczyk w mediach był przedstawiany jako agresor seksualny i nie była w jego przypadku przestrzegana zasada "domniemania niewinności".

Z kolei 23-latka utrzymała przed sądem swoją wersję zdarzeń, którą opowiedziała policji tuż po całym zajściu ponad rok temu. A co powiedziała? Kobieta twierdzi, że Dani Alves wraz z przyjacielem zaprosili ją i jej kuzynkę do prywatnego pokoju. Następnie piłkarz oraz skarżąca udali się do toalety, gdzie doznała szoku i nie była w stanie "powstrzymać go przed penetracją". Wersją dotyczącą zaproszenia do prywatnego pokoju potwierdziła w zeznaniach jej przyjaciółka.

W sądzie stawili się także trzej kelnerzy, którzy pracowali tamtej nocy w klubie. Podkreślali, że nie widzieli nic podejrzanego w zachowaniu Daniego Alvesa. Jeden z nich myślał, że były piłkarz FC Barcelony miał romans z 23-latką, a po jej płaczu myślał, że to "normalne łzy spowodowane problemami z chłopakiem".

Kolejne zeznania pogrożą Daniego Alvesa?

Jednym ze świadków w całej sprawie będzie żona Daniego Alvesa Joana Sanz. Kobieta początkowo wierzyła w niewinność swojego męża, ale z czasem zmieniła zdanie i ogłosiła, że zamierza rozwieść się z 40-latkiem. Ten jednak nie podpisał papierów rozwodowych i ostatecznie Sanz ma stawić się w sądzie, jako świadek wezwany przez obrońców Alvesa.

Wydawać by się mogło, że będzie ona trzymała stronę byłego reprezentanta Brazylii. Jednak dziennikarka Laura Fa poinformowała, że wcale tak nie musi być. - Joana Sanz czuje się wykorzystana przez Alvesa. Nie wie, czy będzie zeznawać na jego korzyść podczas rozprawy - przekazała Fa cytowana przez kataloński "Sport".

Przesłuchania świadków trwały ponad sześć godzin i będą kontynuowane we wtorek oraz w środę. Jutro rozprawa zostanie wznowiona o godzinie 15:00 i przed sądem stawi się 22 świadków, z czego jednym z nich będzie Joana Sanz.

W środę dnia Dani Alves, jako ostatnia osoba, będzie zeznawał przed sądem i wtedy też najprawdopodobniej zapadnie wyrok w jego sprawie. Prokuratura domaga się kary dziewięciu lat pozbawienia wolności. Strona pokrzywdzonej wnioskuje nawet o 12 lat.