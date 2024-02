To nie była prezentacja, to był spektakl. Była gwiazda Barcelony w nowym klubie

Arturo Vidal swoją karierę piłkarską rozpoczął w rodzimym Colo-Colo. Tam wypatrzyli go skauci Bayeru Leverkusen, do którego trafił w 2007 roku. Później swoją europejską karierę kontynuował jeszcze w Juventusie, Bayernie Monachium, FC Barcelonie oraz Interze Mediolan. Transfer do brazylijskiego Flamengo sprawił, że pożegnał się z europejskim futbolem. W lipcu 2023 roku dołączył na krótko do Athletico-Pr (Brazylia).

Na zakończenie piłkarskiej kariery wrócił do ojczyzny. We wtorek 23 stycznia Colo-Colo, aktualnie trzecia siła chilijskiej ekstraklasy poinformowała o podpisaniu umowy ze swoim wychowankiem. 36-letni pomocnik trafił tam na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt do końca roku.

Królewska prezentacja Arturo Vidala

Kilka dni później odbyła się prezentacja chilijskiego pomocnika. Vidal przyleciał na stadion helikopterem w klubowych barwach. Po wylądowaniu wyszedł z samolotu i został powitany w sposób królewski. Kibice dosłownie oszaleli na jego punkcie i tłumnie zgromadzili się na stadionie, ale to co wydarzyło się później, przekroczyło najśmielsze oczekiwania.

Vidal zamienił strój klubowy na królewskie szaty i wsiadł na konia. - Vidal przebrał się za króla. Na głowę założył koronę, a w ręku trzymał miecz. Okrążał boisko na koniu przy aplauzie 35 tysięcy kibiców - tak "Daily Mail" relacjonowało prezentację Vidala.

Szansę na debiut Vidal będzie miał już w najbliższą sobotę. Tego dnia Colo Colo zmierzy się z ekwadorskim Independiente del Valle.

Chilijski pomocnik przez lata był kluczową postacią reprezentacji swojego kraju, w której barwach wystąpił w 142 meczach i zdobył 34 gole.