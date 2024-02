Niewiarygodne wyznanie Swobody. "Jakiś trener tak powiedział"

Ewa Swodoba ma za sobą doskonały start sezonu. Najpierw nie miała sobie równych na mityngu Orlen Cup w Łodzi w biegu na 60 m. Najpierw w eliminacjach uzyskała czas 7,08 s, a w finale osiągnęła jeszcze lepszy wynik, bo 7,04 s i oczywiście okazała się najlepsza w zawodach. Do jej osobistego rekordu także zabrakło niewiele, bo zaledwie 0,05 s.

Przed dwoma dniami podobnie było na mityngu Czech Indoor Gala 2024 w Ostrawie, gdzie Swoboda na metę wpadła z czasem 7,07 sek. Pobiegła tylko o 0,03 sek wolniej niż w Łodzi, ale i tak pobiła rekord mityngu w Ostrawie. Świetnie na tej samej imprezie spisała się także Pia Skrzyszowska.

Ewa Swoboda nie myśli na razie o igrzyskach olimpijskich

Tak świetna forma na początku roku na pewno cieszy Ewę Swobodę, która jednak podkreśla, że najważniejsze, żeby dopisywało zdrowie. - Ciężko pracowałam w okresie przygotowawczym, bardzo dużo trenowaliśmy. Odpuściłam jedynie tydzień w Szczyrku, bo złapała mnie jelitówka. To jedyny stracony czas. Czuję się dobrze i nic mnie nie boli. I chciałabym znowu mieć tę szóstkę - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Trzykrotna medalista halowych mistrzostw Europy dodała, że skupia się na najbliższych HME, a nie igrzyskach olimpijskich. - O bieganiu na stadionie będziemy rozmawiać po hali. Na razie skupiam się na HMŚ w Glasgow. Stratuję w hali, bo kocham halę i hala kocha mnie. W Szkocji chciałabym zdobyć medal - powiedziała. Później w kontekście igrzysk w Paryżu dodała, że czeka na swój moment "boom" w karierze.

Swoboda chłopakiem? "Tak powiedział do mojej trenerki"

Swoboda podzieliła się także absurdalną sytuacją sprzed dziesięciu lat. - Kiedyś słyszałam też, że jestem chłopakiem i powinni mnie zbadać. W 2014 roku jakiś trener tak powiedział do mojej trenerki. Od pewnego czasu pracujemy nad wytrzymałością, robimy bardzo długie treningi, żeby to wszystko wychodziło, jak chcemy. Nic nie muszę nikomu udowadniać, bo odkąd zaczęłam biegać, to nie wiem, czy w Polsce przegrałam z jakąś inną Polką.

Na koniec rozmowy lekkoatletka podkreśliła, że cieszy się z popularności i "jej serce się raduje", gdy po starcie widzi czekającą na nią "zgraję dzieciaków". Przyznała jednak, że nie czuje się idolką, a osobą, którą ludzie "lubią oglądać".

Najbliższy cel Ewy Swobody, czyli halowe mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 1-3 marca w Glasgow. Dotychczas na imprezie tej rangi 26-latka zdobyła trzy medale - złoto i dwa srebra.