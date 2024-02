Boniek zabrał głos ws. CPK. W komentarzach zawrzało

Zbigniew Boniek przyzwyczaił już do tego, że lubi komentować nie tylko sprawy związane z piłką nożną. W ostatnim czasie sporo udziela się na portalu X w tematach politycznych. Jedną z palących kwestii w ostatnich latach jest ambitny projekt, który rząd PiS wziął na swoje sztandary. Chodzi o wielkie lotnisko pomiędzy Warszawą a Łodzią, czyli tzw. Centralny Port Komunikacyjny. Nowa władza wciąż jeszcze nie zdecydowała, co dalej z tą inwestycją. Swoje trzy grosze do dyskusji dołożył za to kontrowersyjny prezes Ryanaira Michael O'Leary.

Prezes Ryanaira uruchomił lawinę. Poszło o CPK. Nawet Boniek zareagował

Szef jednej z najpopularniejszych tanich linii lotniczych w Europie na niedawnej konferencji prasowej nie przebierał w słowach. - To był głupi plan głupiego rządu, żeby wyrzucić na śmietnik 10 mld. Jeśli masz dwa lotniska i potencjalnie trzecie w Radomiu, to nie budujesz centralnego lotniska od nowa - mówił, cytowany przez rynek-lotniczy.pl. - Ryanair nigdy nie poleci z CPK, a jesteśmy największym przewoźnikiem w Polsce - dodał. Słowa te zacytował również w portalu X Mateusz Grzeszczuk, prowadzący kanał na YouTubie "Podróż bez paszportu". Na jego wpis odpowiedział Zbigniew Boniek.

O ile Grzeszczuk krytycznie odniósł się do wypowiedzi O'Leary'ego, o tyle Boniek, jak się wydaje, stanął po stronie biznesmena. - Plus piękne nowoczesne, które można jeszcze usprawnić, lotniska w prawie wszystkich miastach wojewódzkich - napisał w nawiązaniu do słów o trzech lotniskach, dokładając kolejny argument przeciwko budowie CPK.

Boniek zaatakowany za wpis o CPK. "Nie ma pan pojęcia". Króciutka odpowiedź

Na komentarz Bońka odpowiedział natomiast użytkownik o nicku "Koneser Unii Europejskiej", który zauważył, że wraz z budową lotniska, przewidziane jest powstanie całej sieci kolei dużych prędkości. - Ludzie z Suwałk chcą lecieć do Chicago, gdzie jest tam lotnisko? Przypominam, że CPK to też rozwój szybkich kolei ok 350 km/h. Dzisiaj Suwałki - Warszawa ok 286 km - 4 h 30 min. Szybka kolej 1h 20 min. Więc nie ma Pan pojęcia, dlaczego jest potrzebne CPK. Tymi kolejami ludzie mogą też dostać się na wakacje, pracy, itd. Proszę się zająć komentowaniem Meczy [pisownia oryginalna - przyp. red.] - grzmiał.

Na ripostę nie musiał długo czekać. - A co ma kolej do CPK? Polacy chcieliby mieć szybkie i dobre połączenia kolejowe, które nie są uzależnione od tego czy powstanie, czy nie CPK… - odpowiedział Boniek.