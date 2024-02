Był "farbowanym lisem" w reprezentacji Polski. Wiemy, czym się zajmuje

Eugen Polanski trafił do reprezentacji Polski za kadencji Franciszka Smudy, jeszcze przed Euro 2012. Były defensywny pomocnik był określany "farbowanym lisem" tak jak Damien Perquis, Ludovic Obraniak czy Sebastian Boenisch. I to mimo faktu, że mówił po polsku i urodził się w Sosnowcu. Łącznie zagrał 19 meczów w biało-czerwonych barwach. - Ktoś chciał zrobić burdel w kadrze, mówiąc o nas jako "farbowanych lisach". I myślę, że mu się udało. Nie denerwowało mnie to, ale na pewno bolało - opowiadał Polanski po latach.

Jego piłkarskie CV wyglądało naprawdę okazale - zaczynał w Concordii Viesen (1992-1994), a potem grał dla Borussii Moenchengladbach (1994-2008), Getafe (2008-2009), Mainz (2009-2013) i TSG Hoffenheim (2013-2018). Jego ostatnim trenerem w piłkarskiej karierze był Julian Nagelsmann. A czym się obecnie zajmuje?

To nowe zajęcie byłego reprezentanta Polski. "To kolejne wyzwanie"

Polanski udzielił wywiadu portalowi WP SportoweFakty, w którym opowiedział o pracy w roli trenera. Okazuje się, że spory wpływ na tę decyzję miał Julian Nagelsmann, a więc były szkoleniowiec Bayernu Monachium. - To on mnie namówił. W Hoffenheim powtarzał mi, żebym zaczął robić licencję trenerską. Mówił, że dobrze myślę, dużo rozumiem i sprawdzę się w tym zawodzie. Na początku podchodziłem do tego niechętnie, ale powoli zacząłem przekonywać się do tego pomysłu i zapisywałem treningi Juliana - powiedział.

- W Borussii Moenchengladbach zacząłem pracę z młodzieżą, zrobiłem kursy i bardzo mi się ta robota spodobała. Jestem cały czas przy piłce, to kolejne wyzwanie - dodaje Polanski. Okazuje się, że z byłym reprezentantem kontaktowały się dwa-trzy kluby 2. Bundesligi, a jednym z nich był Vfl Osnabruck. - W styczniu przedłużyłem kontrakt z Borussią o dwa lata. Dla mnie to super sprawa, bo dalej mogę uczyć się zawodu na dobrym poziomie. Nie mam problemu z tym, żeby prowadzić teraz rezerwy Borussii - wyjaśnił.

- Lubię, gdy moja drużyna długo utrzymuje się przy piłce, ma kontrolę nad meczem, a w przypadku straty błyskawicznie ją odbiera. Lubię ofensywny futbol, ale u mnie wszystko musi być dobrze poukładane na boisku. Wiem, jak piłkarz myśli, gdzie są problemy na boisku - mówi Polanski o swojej filozofii. Czy był blisko objęcia pierwszego zespołu Borussii tak jak się pisało w mediach? - Rozmawialiśmy. Przedstawiłem pomysł na grę, co bym zmienił, jakie według mnie są trudności w zespole. Generalnie chcieli się w klubie dowiedzieć, czy byłbym gotowy na takie wyzwanie i jak to widzę - podsumował.

Rezerwy Borussii, które w tym sezonie prowadzi Polanski, zajmują 13. miejsce z 19 punktami w zachodniej Lidze Regionalnej (czwarty poziom rozgrywek w Niemczech - dop. red.) z punktem przewagi nad strefą spadkową. Pierwszy zespół, zarządzany przez Gerardo Seoane, znajduje się na 12. miejscu z 21 punktami w 1. Bundeslidze i ma dziesięć punktów przewagi nad miejscem spadkowym.