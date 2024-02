To się nie mieści w głowie. Tyle Hamilton zarobi w Ferrari. Najwięcej w historii

Lewis Hamilton po dziesięciu latach rozstaje się z Mercedesem. Sezon 2024 będzie jego ostatnim w barwach niemieckiego teamu. Informacje te w czwartek podały m.in. "As", Sky Sports czy BBC. W końcu w specjalnym oświadczeniu potwierdziła to ekipa Ferrari, do której przeniesie się brytyjska legenda. Już trwają spekulacje, jak wielkie pieniądze skłoniły Hamiltona do tak sensacyjnego ruchu. Padły konkretne kwoty.

Media: Za takie pieniądze Lewis Hamilton przechodzi do Ferrari. Można złapać się za głowę

Wszystko wskazuje na to, że 39-letni kierowca dołączy do Charlesa Leclerca, a z Ferrari rozstanie się Carlos Sainz. Monakijczyk w tym momencie zarabia 40 mln funtów za sezon, czyli nieco ponad 202 mln zł. Jak podało "DailyMail", Hamilton może liczyć na jeszcze wyższą pensję od przyszłego partnera z zespołu. Problem w tym, że w Mercedesie dostaje aż 50 mln funtów (253 mln zł). W Ferrari może być to podobna suma. Co takiego specjalnego przekonało więc siedmiokrotnego mistrza świata?

Chodzi o gigantyczną premię za sam podpis pod umową. Według brytyjskiego tabloidu ma ona wynieść 40 mln funtów, czyli równowartość rocznych zarobków Leclerca. Na takie pieniądze nie mógł dotąd liczyć żaden kierowca w historii.

Lewis Hamilton jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii Formuły 1. Tylko on i Michael Schumacher sięgali po końcowy triumf aż siedem razy. Brytyjczyk jest także rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w wyścigach Grand Prix (103), miejsc na podium (196) oraz wywalczonych Pole Position (104). Sezon Formuły 1 2024 - ostatni z Hamiltonem jako kierowcą Mercedesa rozpocznie się na przełomie lutego i marca. Pierwszym wyścigiem będzie Grand Prix Bahrajnu na torze Sakhir.