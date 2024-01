Miał być gwiazdą reprezentacji Polski. Brutalna weryfikacja. Czas na transfer

0 - tyle minut rozegrał w tym roku Przemysław Pacheta. A jego drużyna w styczniu rozegrała sześć spotkań. We wszystkich siedmiokrotny reprezentant Polski (bez gola i jedna asysta) siedział na ławce rezerwowych lub nawet zabrakło go w meczowym składzie.

Wyspy Brytyjskie zweryfikowały Przemysława Płachetę

Jeszcze w końcówce ubiegłego roku nie było aż tak źle. Polak miał w tym sezonie rozegranych 21 spotkań w barwach Norwich. Zdobył dwie bramki i miał tyle samo asyst. Teraz jest źle, bo Płacheta nie dostaje szans. Być może jego sytuacja wkrótce się zmieni. Zawodnik jest bowiem w kręgu zainteresowań Rotheram United.

- Przemysław Płacheta może w końcówce okienka zmienić klub i pozostać w Championship. Zainteresowanie polskim skrzydłowym przejawia Rotherham United, obecnie ostatnia drużyna w tabeli. Dobre i to - napisał na Twitterze Tomasz Hatta, dziennikarz portalu iGol.pl.

Rotherham United w tym sezonie fatalnie spisuje się w rozgrywkach Championship. Po 28 kolejkach zdobył tylko 19 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli (tylko trzy zwycięstwa, dziesięć remisów oraz aż piętnaście porażek). Do bezpiecznej strefy Rotheram United traci aż osiem punktów.

Wracając do Płachety. Jeszcze w 2019 roku zawodnik uznawany był za wielki polski talent. Zagrał nawet na EURO U-21, zamienił Podbeskidzie Bielsko-Biała na Śląsk Wrocław i miał bardzo udany sezon. W 35 spotkaniach zdobył osiem bramek i miał pięć asyst. W lipcu 2020 roku za trzy miliony euro przeniósł się do Norwich City.

- Jego nowy klub awansował do Premier League, a Płacheta dostawał swoje szanse. Norwich po powrocie do elity spędziło w niej jednak zaledwie rok, a po spadku Polak został wypożyczony do Birmingham City. Niestety, z powodu pęknięcia kości piszczelowej stracił niemal cały sezon 2022/23. Do treningów wrócił w lipcu 2023 roku - pisał Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl.

