Miał być gwiazdą reprezentacji Polski, a odbija się od poważnej piłki. Co za zjazd

Jeszcze w 2019 roku Przemysław Płacheta jawił się jako wielki talent. Skrzydłowy zagrał na EURO U-21, zamienił Podbeskidzie Bielsko-Biała na Śląsk Wrocław i rozpoczął, jak się później okazało, niezwykle udany sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Przemysław Płacheta odbił się od poważnej piłki na Wyspach. Jego kontrakt wygasa w czerwcu

Rozgrywki 2019/20 zakończył z ośmioma golami i pięcioma asystami na koncie. Szybko zwrócił uwagę znacznie silniejszych klubów. 27 lipca 2020 roku przeniósł się do Norwich City, a kwota transferu wyniosła około trzech milionów euro. Początek przygody na Wyspach Brytyjskich nie zwiastował późniejszych problemów. Jego nowy klub awansował do Premier League, a Płacheta dostawał swoje szanse.

Norwich po powrocie do elity spędziło w niej jednak zaledwie rok, a po spadku Polak został wypożyczony do Birmingham City. Niestety, z powodu pęknięcia kości piszczelowej stracił niemal cały sezon 2022/23. Do treningów wrócił w lipcu 2023 roku.

Trwający sezon nie układa się po jego myśli. Płacheta nie ma miejsca w składzie Norwich. Dość regularnie, choć i tak niezbyt dużo, grał do października. Od początku listopada rozegrał zaledwie 123 minuty na zapleczu Premier League, a w tym roku jeszcze nie wybiegł na boisko w pierwszym zespole. Nie mieści się nawet w kadrze meczowej Norwich. Dostał jedynie 90 minut w meczu Premier League 2, czyli rezerw, gdzie grają przeważnie młodzi zawodnicy. Norwich przegrało z Wolverhampton 3:4.

Polak nie dostał nawet szansy w styczniowych meczach FA Cup przeciwko Bristol Rovers. 28 stycznia Norwich zagra z Liverpoolem w kolejnej rundzie krajowego pucharu.

Brak gry w klubie oznacza brak powołań do reprezentacji. W niej szansę debiutu Płachecie dał Jerzy Brzęczek. Skrzydłowy po raz pierwszy w seniorskiej kadrze z orłem na piersi zagrał 11 listopada 2020 roku w towarzyskim meczu z Ukrainą (2:0). Za kadencji tego selekcjonera zdążył zagrać jeszcze 75 minut w meczu z Holandią.

Pozostałe pięć spotkań rozegrał już pod okiem Paulo Sousy. Portugalczyk dostrzegł potencjał w szybkonogim zawodniku i stawiał na niego w eliminacjach do mistrzostw świata. Co więcej - zabrał go także na EURO 2020. Podczas turnieju wystąpił w jednym meczu. Zanotował 12 minut w przegranym 2:3 spotkaniu ze Szwecją. Ostatni raz w narodowych barwach zagrał 15 listopada 2021 roku. W meczu z Węgrami (1:2) w 83. minucie zmienił Tymoteusza Puchacza.

Kontrakt Płachety wygasa 30 czerwca 2024 roku i skoro trener na niego nie stawia, to trudno przypuszczać, by klub miał go w swoich planach. W marcu skrzydłowy skończy 26 lat. W Norwich rozegrał do tej pory 61 meczów. Strzelił w nich dwa gole i zanotował cztery asysty. Jeśli chce ratować swoją karierę, koniecznie musi poszukać miejsca, gdzie będzie mógł regularnie grać na dobrym poziomie.