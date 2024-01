Włosi piszą o sytuacji Piotra Zielińskiego. "Nie ma szans"

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 r., był istotną częścią zespołu przez ostatnie lata. Nie odchodził, gdy kusili go giganci z Anglii, Włoch czy Paris Saint-Germain. Kontrakt ma ważny do końca tego sezonu i praktycznie nie ma szans na jego przedłużenie. Według włoskich mediów relacje Polaka z Napoli już są wystarczająco złe.

Włosi komentują sytuację Zielińskiego

Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem transferowym Zielińskiego będzie Inter Mediolan. "Nerazzurri" ściągną Polaka za darmo, ale jeśli dojdzie do transferu, to latem. Włoscy dziennikarze i eksperci wykluczają, że stanie się to zimą.

O powiązaniu Zielińskiego z Interem media mówią od co najmniej kilka tygodni, a jeszcze dłużej piszą o nieudanych rozmowach z Aurelio De Laurentiisem. Polski pomocnik odrzucił propozycję Saudyjczyków, by zostać w Neapolu. Kontynuował rozmowy, był w stanie przedłużyć umowę, choć właściciel Napoli proponował mu to na gorszych warunkach. Kością niezgody miała być prowizja dla agentów Polaka.

Kiedy prezes klubu oferował podwyżkę, to także nie udało się znaleźć porozumienia, choć De Laurentiis zapewniał we włoskich mediach, że rozmowy idą w dobrym kierunku, a sam piłkarz wyraża chęć pozostania w Neapolu.

Dzisiaj sprawa odejścia wydaje się przesądzona. Dla obu stron to będzie gorzkie rozstanie, głównie ze względu na przeciągające się negocjacje. Pod koniec zeszłego roku "La Gazzetta dello Sport" mówiła o "suchym pożegnaniu" już w momencie odrzucenia podwyżki. Dzisiaj "Il Mattino" informuje o wystarczająco zepsutych relacjach na linii Zieliński - Napoli, by określić je jako złe. Dziennik nie widzi żadnej perspektywy na to, by miało być lepiej do końca sezonu.

"To, co wydaje się pewne, to przyszłość Polaka. Podzieleni pod każdym względem i nie ma żadnych szans na to, aby móc naprawić jego relacje z Napoli" - czytamy.

"Corriere dello Sport" obawiało się, że De Laurentiis zrobi z Zielińskim to samo co z Milikiem, czyli zablokuje mu możliwość gry i treningów z drużyną w ramach zemsty za chęć odejścia z zespołu.

Transfermarkt wycenia Piotra Zielińskiego na 30 mln euro. W tym sezonie zagrał w 25 meczach dla Napoli we wszystkich rozgrywkach, strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty.