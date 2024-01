Śliwka oferuje trening, a Semeniuk serwuje zaproszenie VIP na mecz Polski! Gramy #JedenDzieńDłużej [AUKCJE WOŚP]

Aleksander Śliwka zaprosi kogoś na indywidualny siatkarski trening i podaruje swoją meczową koszulkę reprezentacji Polski z autografem. A Kamil Semeniuk spotka się z kimś z Was, żeby przekazać podwójne zaproszenie na mecz kadry, a na inną licytację przeznaczył swoją meczową koszulkę z podpisami własnym oraz kolegów z kadry. Aukcje trwają do poniedziałku, całkowity dochód trafi do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

3 https://allegro.pl/oferta/podwojne-zaproszenie-na-finaly-vnl-i-spotkanie-z-kamilem-semeniukiem-15059948244 oraz https://allegro.pl/oferta/indywidualny-trening-siatkarski-z-olkiem-sliwka-jego-koszulka-z-podpisem-15080671477