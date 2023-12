Sensacyjne wieści ws. przyszłości Piotra Zielińskiego. "Blisko"

Jeszcze latem mówiło się, że Piotr Zieliński pozostanie na dłużej w Napoli, ale na gorszych warunkach. Odrzucił ofertę od Saudyjczyków, przejście do Lazio Rzym nie wchodziło w grę. Jednak od sierpnia sprawa nowego kontraktu w Neapolu stanęła w martwym punkcie. Od stycznia Zieliński będzie miał pełną swobodę w negocjacjach z innymi klubami.

Zieliński odrzucił ofertę Napoli

Piotr Zieliński ma ważny kontrakt z Napoli do końca sezonu i na razie niewiele wskazuje na to, że przedłuży tę umowę. Mimo zapowiedzi Aurelio De Laurentisa, który przekonywał, że rozmowy trwają i Polak wyraża wolę pozostania w Neapolu.

- Rozmawiamy cały czas o nowym kontrakcie. Piotr powiedział, że chce zostać w Napoli na całe życie. Między tym, co się mówi, a co się robi, jest też fakt, że jako Polakowi w pewnym stopniu zależy mu na słońcu i morzu. Ale być może jest bardziej przyzwyczajony do mglistego otoczenia - mówił właściciel Napoli w rozmowie z "Corriere dello Sport".

Z kolei "La Gazzetta dello Sport" podaje, że rozmowy nie toczą się po myśli De Laurentisa. Zdaniem mediolańskiego dziennika Polak odrzucił ostatnią ofertę od Napoli i ma postawić na transfer do Interu Mediolan. Według gazety mistrz Włoch oferował mu nawet podwyżkę, ale lepsze warunki finansowe nie przekonały Zielińskiego.

"To wyraźna i sucha odmowa. To pożegnanie pod każdym względem. Od przyszłego sezonu nie będzie już zawodnikiem Napoli, po ośmiu latach spędzonych w niebieskich barwach. Klub zaproponował mu przedłużenie kontraktu na zupełnie innych warunkach niż przy pierwszym podejściu latem ubiegłego roku, kiedy pomysł polegał na obniżeniu wynagrodzenia i rozłożeniu jego kwoty na kolejne sezony" - czytamy na łamach "LGdS".

Gazeta podaje, że Zieliński miał dostać umowę na kolejne trzy lata, podwyżkę w wysokości miliona euro rocznie, do tego dodatkowe premie i możliwość przedłużenia o kolejny rok. Jednak strony nie dogadały się co do prowizji dla agenta polskiego piłkarza.

"Odpowiedzią była jednak uprzejma odmowa, także dlatego, że nigdy nie osiągnięto porozumienia w sprawie prowizji dla jego agenta, Bartłomieja Bolka. To nie jest kwestia ekonomiczna, Napoli wyłożyło na stół kwotę, którą zawodnik by zaakceptował. Posunięcie było jednak spóźnione" - podano.

"La Gazzetta dello Sport" przekonuje, że Zieliński jest na dobrej drodze, by osiągnąć porozumienie z Interem. To byłby hit transferowy Serie A, a Inter nie musiałby płacić za polskiego piłkarza.

"Wydaje się, że "Nerazzurri" mają przewagę i porozumienie jest blisko. Wynagrodzenie byłoby nieco niższe, zamiast tego okres zatrudnienia obejmowałby w pełni gwarantowany okres czteroletni, z możliwością zaspokojenia żądań Bolka" - czytamy dalej.

Transfermarkt wycenia Piotra Zielińskiego na 30 mln euro.