Polak nowym idolem Włochów! "Haaland" - tak go nazwali po genialnym meczu

Szymon Żurkowski - nie ma wątpliwości, że to właśnie on został bohaterem sobotniego popołudnia we wszystkich sportowych mediach w Polsce. Zanotował hat-tricka w meczu z Monzą i niemalże w pojedynkę rozprawił się z rywalem. Na dodatek przeszedł również do historii Serie A. Tuż po zakończeniu starcia włoskie media dosłownie rozpływały się nad 26-latkiem. "Żurkowski wygląda jak Haaland!" - podsumował dziennik "Tuttosport".

