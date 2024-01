Reprezentant Polski olśniewa. Kolejny gol. Czołówka klasyfikacji strzelców [WIDEO]

Po przenosinach w lipcu z RC Lens do Antalyasporu Adam Buksa wyraźnie odżył. Nie dość, że przestały go trapić problemy zdrowotne, to wreszcie wrócił do optymalnej formy. Zachwycony nim był ostatnio trener Sergen Yalcin, który na początku stycznia zastąpił Nuriego Sahina. - To naprawdę dobry piłkarz, który w Turcji gra naprawdę bardzo dobrze. To bardzo przydatny napastnik. Mam nadzieję, że trafi do znacznie lepszych klubów w przyszłości - powiedział podczas konferencji prasowej.

I choć od początku sezonu Buksa regularnie trafiał do siatki, to ostatnio miał spory problem, aby pokonać bramkarza, ponieważ nie strzelił gola w pięciu ostatnich starciach. Teraz udało mu się jednak przełamać złą passę.

Adam Buksa strzela kolejnego gola w Turcji. Wskoczył do czołówki ligowej klasyfikacji strzelców

Reprezentant Polski rozpoczął niedzielne spotkanie z Konyasporem w podstawowym składzie, choć nie było to wcale pewne, zwłaszcza że w środę w Pucharze Turcji na jego pozycji wystąpił Britt Assombalonga. Wynik otworzyli jednak gospodarze, a w 43. minucie bramkę zdobył Steven N'Zonzi. Piłkarze Yalcina próbowali, atakowali, aż w końcu w 69. minucie przyniosło to efekt. Bardzo dobre dośrodkowanie Erdogana Yesilyurta wykorzystał właśnie nasz napastnik, który w swoim stylu głową pewnie pokonał Deniza Ertasa.

Tym samym Buksa ma już na koncie dziewięć goli w tym sezonie Super Lig i zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji strzelców ex aequo z Paulem Onuachu (Trabzonspor) oraz Sebastianem Szymańskim. Liderem jest Edin Dżeko z 16 trafieniami. On wydaje się być nie do doścignięcia, ale drudzy Mauro Icardi oraz Mame Thiam mają 12 goli.

Znakomita forma Buksy pozwala racjonalnie myśleć o powołaniu na marcowe baraże el. Euro 2024. Obok Roberta Lewandowskiego oraz Karola Świderskiego 27-latek wydaje się głównym kandydatem do ataku, choć ostatnio do formy wracają również Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. Wszyscy mają jeszcze jednak czas, aby przekonać do siebie trenera.

Po 21 meczach ligowych Antalyaspor okupuje siódmą lokatę w tabeli ligowej z dorobkiem 30 punktów. Liderem jest Fenerbahce (54 pkt), które wyprzedza Galatasaray (51 pkt) oraz Trabzonspor (37 pkt). Najbliższy mecz piłkarze Sergena Yalcina rozegrają w środę 24 stycznia, kiedy zmierzą się u siebie z Sivassporem.